Marcha del Orgullo, entre consignas por derechos, inclusión y banderas rojas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las dos actividades enmarcadas en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026, realizadas en la ciudad de Panamá, transmitieron un mensaje de inclusión, diversidad y defensa de los derechos humanos.

Los colores del orgullo volvieron a llenar las calles de la ciudad de Panamá este sábado 27 de junio, cuando cientos de personas participaron en la “Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026″, realizadas en la Vía España y el Casco Antiguo, para pedir la reivindicación de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Así transcurre la marcha Panamá Pride, en el Casco Antiguo. Videos Elysée Fernández https://t.co/X4qerR4xMr pic.twitter.com/H4MqB3HNOg — La Prensa Panamá (@prensacom) June 27, 2026

En el Casco Antiguo, la marcha organizada por Panamá Pride comenzó a las 2:30 p.m. Acompañados por bandas musicales, murgas, activistas de la comunidad LGBTIQ+ y amigos, los participantes se concentraron en Calle 13 y recorrieron las principales vías del sitio histórico hasta llegar a la Plaza V Centenario.

Marcha del Orgullo organizada por Panamá Pride y diversos colectivos activistas LGBTIQ+ en el Casco Antiguo. Foto LP/ Elysée Fernández

Bajo el lema “Todos Somos Panamá”, los asistentes vistieron de color rojo en respaldo a la selección nacional de fútbol, que disputaba su último partido en el mundial frente a Inglaterra.

La Marcha del Orgullo organizada por diversos colectivos activistas LGBTIQ+, se desarrollo este sábado en la Vía España y el Casco Antiguo. Foto LP/ Elysée Fernández

Durante la jornada, los participantes celebraron la diversidad en un ambiente de convivencia entre familias, jóvenes, activistas y organizaciones sociales, quienes reiteraron su llamado al respeto, la igualdad y la no discriminación.

Mientras tanto, en la Vía España, los participantes comenzaron a concentrarse en los predios de la estación Fernández de Córdoba del Metro de Panamá. La caminata inició a las 3:10 p.m. y recorrió la Vía España y la Vía Argentina hasta concluir en el parque Andrés Bello, en el corregimiento de Bella Vista.

Disfraces, abanicos, banderas multicolores, lentes, maquillaje con brillo y diversos accesorios marcaron la jornada, que este año se desarrolló bajo el lema “Un nuevo comienzo”.

Representantes de la asociación indígena Wigudungalu participaron en la marcha para reivindicar los derechos de las personas de la diversidad sexual y destacar el reconocimiento de la diversidad de género dentro del pueblo guna.

Nandín Solís, dirigente de la organización y abanderada de la marcha, explicó que Wigudungalu cuenta con más de 20 años de activismo y que este año recibió un reconocimiento por su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ indígenas.

Durante la actividad, Solís señaló que el principal mensaje hacia la sociedad panameña es que las personas de la diversidad sexual también forman parte del país, tienen los mismos derechos y deberes, y desean contribuir al desarrollo nacional.

La dirigente destacó que, dentro de la cosmovisión guna, las personas Wigudung representan la figura de los “dos espíritus”, una identidad que transita entre lo femenino y lo masculino, por lo que la diversidad forma parte de la cultura y de la vida comunitaria.

Emperatriz del Orgullo 2026, Britany Yokasta Smith. Foto Yaritza Mojica

Aunque las dos marchas se desarrollaron de forma independiente, ambas compartieron el objetivo de visibilizar la diversidad sexual y de género, promover el respeto por los derechos humanos y enviar un mensaje de inclusión, igualdad y rechazo a toda forma de discriminación.

Marcha del Orgullo realizada en el Casco Antiguo. Foto LP/ Elysée Fernández