Marcha del Orgullo recorrerá dos puntos de la capital y llamará a vestir de rojo en apoyo a la Selección de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ciudad de Panamá será escenario este sábado 27 de junio de dos marchas del Orgullo LGBTIQ+, cuyos organizadores llamaron a los participantes a vestir de rojo en apoyo a la selección de Panamá.

Este sábado 27 de junio se realizarán en la ciudad de Panamá dos actividades con motivo de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, cuyos organizadores hicieron un llamado a los participantes a vestir prendas de color rojo en apoyo a la selección de fútbol de Panamá, que enfrentará esa misma tarde a Francia.

Uno de los eventos corresponde a la edición número 22 de la Marcha del Orgullo, organizada por colectivos activistas, cuyo recorrido iniciará a las 3:00 p.m. desde la estación Fernández de Córdoba del Metro de Panamá. La caminata avanzará por la Vía España y la Vía Argentina hasta concluir en el parque Andrés Bello, en el corregimiento de Bella Vista.

Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, explicó que el recorrido tendrá una extensión aproximada de 1.5 kilómetros y que, al finalizar, los asistentes podrán observar el partido de la selección nacional en pantallas instaladas en el parque.

Por su parte, Panamá Pride 2026 celebrará su décimo aniversario con una marcha que comenzará a las 2:00 p.m. desde la Calle 13 del Casco Antiguo, con salida desde el estacionamiento del Parque Sur. El recorrido pasará por la Plaza Herrera, la Catedral, la avenida B y San Felipe Neri, hasta llegar a la Plaza V Centenario.

La organización informó que la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no exclusivamente a integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Beteta indicó que la marcha organizada por los colectivos activistas se desarrollará bajo el lema “Un nuevo comienzo” y mantendrá su enfoque en la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la población LGBTIQ+, con especial énfasis en la visibilización de personas afrodescendientes, indígenas y trans.

Como parte de las actividades, la activista trans guna Nandín Solís encabezará un acto cultural para destacar la diversidad de los pueblos originarios.

Asimismo, en el parque Andrés Bello se instalará una feria de salud desde el mediodía hasta las 6:00 p.m., donde distintas organizaciones ofrecerán pruebas gratuitas de VIH y espacios para emprendedores de la comunidad LGBTIQ+.

Los organizadores señalaron que la edición del año pasado reunió a unas 400 personas. No obstante, estiman que la asistencia de este año podría variar debido a la coincidencia con otras actividades similares y con el partido de la selección de Panamá.

Entre las organizaciones participantes también estará la Fundación Iguales. Su representante, Iván Chanis Barahona, invitó a la ciudadanía a sumarse a la actividad vistiendo alguna prenda roja en respaldo al equipo nacional.

“Vamos a disfrutar de dos cosas: de la Marcha del Orgullo y de apoyar a la selección”, expresó.