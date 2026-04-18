Marcha por la Ciencia 2026: agenda, horario y actividades en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La actividad reunirá a científicos, estudiantes y ciudadanos con una feria, charlas especializadas y una caminata en la Calzada de Amador.

Panamá celebrará este domingo 19 de abril una década de la Marcha por la Ciencia, una iniciativa que desde 2017 ha reunido a investigadores, estudiantes y ciudadanos para destacar el papel del conocimiento científico en el desarrollo del país.

La jornada se llevará a cabo en el Biomuseo (Amador), donde desde las 11:00 a.m. se realizará una feria científica acompañada de un ciclo de charlas (CEP Talks) con especialistas en distintas áreas.

Durante el evento se abordarán temas clave como vacunación, cáncer, educación, neurociencia y cambio climático, así como el impacto de la investigación en el futuro de Panamá.

La actividad busca reforzar el mensaje de que la ciencia no solo impulsa el crecimiento, sino que también influye en la toma de decisiones públicas.

Panamá conmemora una década de la Marcha por la Ciencia.

Panamá conmemora una década de la Marcha por la Ciencia.

A las 3:30 p.m., los participantes iniciarán una caminata por la Calzada de Amador, en un recorrido simbólico que pone en primer plano la importancia de la ciencia en sectores estratégicos como la salud, la educación, la tecnología y el medio ambiente.

La Marcha por la Ciencia en Panamá es organizada con el respaldo de iniciativas como Ciencia en Panamá, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ciudad del Saber, entre otras entidades.