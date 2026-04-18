Panamá, 18 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JORNADA EN AMADOR

    Marcha por la Ciencia 2026: agenda, horario y actividades en Panamá

    La actividad reunirá a científicos, estudiantes y ciudadanos con una feria, charlas especializadas y una caminata en la Calzada de Amador.

    Getzalette Reyes
    Marcha por la Ciencia 2026: agenda, horario y actividades en Panamá
    La actividad se realizará bajo el lema 'La ciencia como motor sostenible del país'. LP Archivo

    Panamá celebrará este domingo 19 de abril una década de la Marcha por la Ciencia, una iniciativa que desde 2017 ha reunido a investigadores, estudiantes y ciudadanos para destacar el papel del conocimiento científico en el desarrollo del país.

    La jornada se llevará a cabo en el Biomuseo (Amador), donde desde las 11:00 a.m. se realizará una feria científica acompañada de un ciclo de charlas (CEP Talks) con especialistas en distintas áreas.

    Durante el evento se abordarán temas clave como vacunación, cáncer, educación, neurociencia y cambio climático, así como el impacto de la investigación en el futuro de Panamá.

    La actividad busca reforzar el mensaje de que la ciencia no solo impulsa el crecimiento, sino que también influye en la toma de decisiones públicas.

    Marcha por la Ciencia 2026: agenda, horario y actividades en Panamá
    Panamá conmemora una década de la Marcha por la Ciencia.
    Marcha por la Ciencia 2026: agenda, horario y actividades en Panamá
    Panamá conmemora una década de la Marcha por la Ciencia.

    A las 3:30 p.m., los participantes iniciarán una caminata por la Calzada de Amador, en un recorrido simbólico que pone en primer plano la importancia de la ciencia en sectores estratégicos como la salud, la educación, la tecnología y el medio ambiente.

    La Marcha por la Ciencia en Panamá es organizada con el respaldo de iniciativas como Ciencia en Panamá, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ciudad del Saber, entre otras entidades.

    Getzalette Reyes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Baja la gasolina de 95 octanos desde este viernes; la de 91 se mantiene. Leer más
    • Así funcionará el ‘taxi de lujo’ en Panamá tras nuevo decreto del Gobierno. Leer más
    • En los próximos días iniciará el registro para el Cepanim, según el MEF. Leer más
    • Expertos sobre el Puente de las Américas: ¿por qué las reparaciones no pueden esperar?. Leer más
    • La Corte anula el contrato de la Lotto y el Pega 3. Leer más
    • El hombre asesinado en Llano Bonito era un financista de origen suizo. Leer más
    • Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible. Leer más