Marcha por la Ciencia Panamá: Comunidad científica pide una inversión justa

La comunidad científica de Panamá une hoy, 27 de abril, su voz en la Marcha por la Ciencia para lanzar un grito de auxilio y exigir una mayor inversión en el sector.

A partir de las 11:00 a. m., en el Biomuseo, ubicado en la Calzada de Amador, comenzarán las actividades correspondientes a la novena edición de esta marcha, que, desde 2017, se ha consolidado como una plataforma clave para promover el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones públicas.

La Marcha por la Ciencia se ha convertido en un espacio fundamental para reflexionar sobre los desafíos sociales, ambientales y de salud que enfrenta la humanidad, especialmente en términos de sostenibilidad y bienestar colectivo.

Bajo el lema “Ciencia, Soberanía y Salud Planetaria”, la edición 2025 pone énfasis en la importancia de la investigación científica para hacer frente a retos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las enfermedades emergentes y la seguridad alimentaria.

El evento reunirá a científicos, estudiantes, docentes y al público en general, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, fomentar decisiones informadas y destacar el rol central del conocimiento científico en la construcción del futuro.

A pesar del crecimiento económico sostenido que ha tenido Panamá, el país enfrenta un rezago en su desarrollo científico y tecnológico, causado principalmente por dos factores: la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la escasez de investigadores. Esta situación genera preocupación sobre la capacidad de Panamá para competir en un mundo cada vez más globalizado y dependiente de la innovación.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, expuso esta problemática el 7 de abril de 2025, durante la presentación de la Memoria Anual 2024 ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

Según Ortega Barría, la inversión de Panamá en I+D representa apenas el 0.18 % del PIB, una cifra que coloca al país en clara desventaja frente a otras naciones de la región, cuyo promedio es del 0.61 %. Esta diferencia evidencia una falta de compromiso con el desarrollo del sector científico.

La urgencia de invertir más en ciencia

Ortega Barría subrayó que, aunque Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en las últimas décadas, la inversión en ciencia no ha seguido ese mismo ritmo. “Si Panamá aspira a liderar en innovación, debe aumentar su inversión en ciencia al ritmo de su crecimiento económico”, afirmó.

Como respuesta a esta brecha, la Senacyt se ha propuesto incrementar progresivamente la inversión en I+D en un 0.2 % del PIB cada año, con la meta de alcanzar el 1 % en 2029. Este esfuerzo es considerado clave para garantizar el desarrollo sostenible del país y su competitividad en la economía global. Sin embargo, la falta de recursos ha obstaculizado este objetivo.

En 2024, la Senacyt solicitó un presupuesto para este año 2025 de $108 millones para fortalecer el sector de la ciencia y la tecnología, lo que habría representado un aumento del 33% en comparación con los $65.2 millones asignados en 2024. No obstante, el presupuesto actual de la entidad es de $83.3 millones, de los cuales solo $9.7 millones se destinan al funcionamiento administrativo, y el resto se asigna a proyectos e investigaciones.

Recientemente, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 98, que establece y garantiza el 1 % del PIB para Ciencia, Tecnología e Investigación. No obstante, el debate legislativo posterior no ha avanzado.

La presidenta de la Fundación Ciencia en Panamá señaló que este estancamiento se debe a las tensiones geopolíticas actuales que enfrenta el país. “Tristemente, la ciencia sigue siendo la cenicienta de las áreas de inversión. Esto obliga a los científicos panameños a ser más creativos, pero también los impulsa a exigir transparencia y un mejor manejo de los recursos de todos los panameños”, sostuvo.

Concluyó con que que la población sí valora la ciencia local, especialmente aquella que se enfoca en resolver los problemas más cercanos, como los relacionados con la salud o el sector agropecuario.

No obstante, agregó que, en cuanto a los gobiernos, el apoyo a la ciencia depende en gran medida de las prioridades de cada administración. “Aunque contamos con instituciones que financian y orientan mediante planes nacionales la hoja de ruta científica, su efectividad está sujeta a la voluntad política y a la agenda del gobernante de turno”, advirtió.