    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Idaan

    Más de 10 sectores del este de Panamá quedarán sin agua este viernes 26 de diciembre

    Henry Cárdenas P.
    Realizarán trabajos en la planta potabilizadora de Pacora. Cortesía

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que más de 10 sectores del área este de la provincia de Panamá serán afectados por el suministro de agua potable.

    De acuerdo con la entidad, este viernes 26 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se estará realizando la instalación del nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora.

    Estos son los sectores que registrarán falta de suministro:

    Montemadero

    Castilla Real

    Condado Real

    Altos de Santa Clara

    Las Garzas

    Tataré

    Pacora

    San Diego

    Tanara

    Paso Blanco 1 y 2 y sectores aledaños.

