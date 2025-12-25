Más de 10 sectores del este de Panamá quedarán sin agua este viernes 26 de diciembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que más de 10 sectores del área este de la provincia de Panamá serán afectados por el suministro de agua potable.
De acuerdo con la entidad, este viernes 26 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se estará realizando la instalación del nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora.
Estos son los sectores que registrarán falta de suministro:
Montemadero
Castilla Real
Condado Real
Altos de Santa Clara
Las Garzas
Tataré
Pacora
San Diego
Tanara
Paso Blanco 1 y 2 y sectores aledaños.