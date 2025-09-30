Panamá, 30 de septiembre del 2025

    INFORME

    Más de 124 mil productos vencidos fueron retirados de comercios en ocho meses

    José González Pinilla
    Las multas por estas faltas varían según la gravedad del caso y el tamaño del local. Cortesía/Acodeco

    Entre enero y agosto de 2025 se decomisaron 124,990 productos vencidos que seguían a la venta en distintos locales comerciales del país.

    La cifra, según las autoridades, refleja la magnitud de un problema recurrente que expone a los consumidores a alimentos y artículos en mal estado.

    Los operativos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) también dejaron al descubierto otras anomalías: más de 8,000 artículos sin precios visibles, 6,828 sin fecha de vencimiento, 6,098 deteriorados, 1,981 con doble precio y 819 con fechas poco claras.

    Incluso se detectó el uso indebido de 208 cilindros de gas de 25 libras en panaderías, restaurantes y lavanderías, práctica que conlleva riesgo y sanciones, destacó la entidad en su informe.

    Las multas por estas faltas varían según la gravedad del caso y el tamaño del local, con sanciones que pueden alcanzar los 25 mil balboas.

    En el caso del uso inadecuado de gas residencial, la multa por unidad se elevó de 625 a 1,000 dólares.

    Los decomisos abarcan alimentos, medicamentos y productos de cuidado personal. Tras ser retirados, son destruidos para evitar que vuelvan al mercado, explicó Acodeco.

