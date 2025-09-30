Más de 124 mil productos vencidos fueron retirados de comercios en ocho meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre enero y agosto de 2025 se decomisaron 124,990 productos vencidos que seguían a la venta en distintos locales comerciales del país.

La cifra, según las autoridades, refleja la magnitud de un problema recurrente que expone a los consumidores a alimentos y artículos en mal estado.

Los operativos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) también dejaron al descubierto otras anomalías: más de 8,000 artículos sin precios visibles, 6,828 sin fecha de vencimiento, 6,098 deteriorados, 1,981 con doble precio y 819 con fechas poco claras.

Incluso se detectó el uso indebido de 208 cilindros de gas de 25 libras en panaderías, restaurantes y lavanderías, práctica que conlleva riesgo y sanciones, destacó la entidad en su informe.

Las multas por estas faltas varían según la gravedad del caso y el tamaño del local, con sanciones que pueden alcanzar los 25 mil balboas.

En el caso del uso inadecuado de gas residencial, la multa por unidad se elevó de 625 a 1,000 dólares.

Los decomisos abarcan alimentos, medicamentos y productos de cuidado personal. Tras ser retirados, son destruidos para evitar que vuelvan al mercado, explicó Acodeco.