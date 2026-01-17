Más de 131 mil estudiantes buscan obtener una beca en el Ifarhu este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 131,461 estudiantes a nivel nacional se han inscrito en el Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante los primeros cinco días de apertura de la convocatoria.

El Ifarhu inició el concurso el pasado 12 de enero, permitiendo la postulación de estudiantes de educación primaria, premedia, media y de primer ingreso universitario. Este proceso de inscripción se mantiene habilitado a través del portal web www.ifarhu.gob.pa hasta el próximo viernes 23 de enero.

Entre los requisitos indispensables establecidos por el Ifarhu, los aspirantes de educación básica y media deberán contar con un promedio final mínimo de 4.5, mientras que los estudiantes de nivel universitario deberán tener un índice académico mínimo de 2.0 para poder postularse.

Asimismo, la institución anunció que próximamente dará a conocer las fechas correspondientes a la convocatoria de Becas para Estudiantes con Discapacidad y del Programa de Becas Socioeconómicas, iniciativas para las cuales se ha destinado una inversión de 50 millones de dólares, reafirmando el compromiso del Ifarhu con el acceso equitativo a la educación.

Más de 131,461 estudiantes a nivel nacional se han inscrito en el Concurso General de Becas del IFARHU durante los primeros cinco días de abierta la convocatoria, reflejando el alto interés de la población estudiantil por acceder a estos beneficios educativos. pic.twitter.com/oU4HYuB0ph — IFARHU (@IFARHU) January 16, 2026

¿Qué sigue después de la inscripción?

La entidad explicó que, con el código de acceso generado de forma automática durante la inscripción, el cual servirá como contraseña, los acudientes o padres de familia deberán ingresar nuevamente a la plataforma cuando se publiquen los resultados.

La selección de los beneficiarios se realizará aproximadamente un mes después del cierre del concurso. A través de una base de datos, se escogerá a los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Los estudiantes seleccionados deberán entregar los documentos requeridos por el Ifarhu en las fechas indicadas, con el fin de verificar la información suministrada y firmar el acta de aceptación de la beca. Una vez procesados los datos y cumplido el primer trimestre de clases, el instituto procederá con los pagos correspondientes.

Los estudiantes seleccionados deberán entregar los documentos requeridos por el Ifarhu en las fechas indicadas. Cortesía