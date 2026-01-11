Más de 1,500 sombreros y cultura en el Festival La Calle de los Sombreros en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe, se convirtió en un punto de encuentro para la cultura y la tradición con una nueva edición del Festival La Calle de los Sombreros, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá para dar la bienvenida a la temporada de verano en el distrito capital.

La actividad reunió a residentes, turistas nacionales y visitantes extranjeros, quienes disfrutaron de una jornada marcada por el color, la música y las expresiones culturales en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Casco Antiguo atrae a nacionales y extranjeros con el Festival de la Calle de los Sombreros. Cortesía/Alcaldía de Panamá

Durante el evento, se obsequiaron 1,500 sombreros al público, donados por la empresa privada con el respaldo del artesano Aniel Beltrán, creador de la marca Guayacano Hat.

La entrega formó parte de una experiencia que incluyó presentaciones musicales, oferta gastronómica, artesanías y recorridos por el Casco Antiguo.

Esta edición del festival marca la renovación y reactivación de la Calle de los Sombreros, una intervención urbana inaugurada el 5 de enero de 2025, que continúa consolidándose como un referente cultural y turístico del centro histórico de Panamá, destacó la comuna capitalina.

La Alcaldía de Panamá reiteró que continuará promoviendo este tipo de actividades culturales y recreativas, orientadas a impulsar el turismo, reforzar la identidad local y dinamizar los espacios públicos de la capital.