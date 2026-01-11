Panamá, 12 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CULTURA

    Más de 1,500 sombreros y cultura en el Festival La Calle de los Sombreros en Panamá

    Getzalette Reyes
    Más de 1,500 sombreros y cultura en el Festival La Calle de los Sombreros en Panamá
    Casco Antiguo atrae a nacionales y extranjeros con el Festival de la Calle de los Sombreros. Cortesía/Alcaldía de Panamá

    El Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe, se convirtió en un punto de encuentro para la cultura y la tradición con una nueva edición del Festival La Calle de los Sombreros, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá para dar la bienvenida a la temporada de verano en el distrito capital.

    La actividad reunió a residentes, turistas nacionales y visitantes extranjeros, quienes disfrutaron de una jornada marcada por el color, la música y las expresiones culturales en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

    Más de 1,500 sombreros y cultura en el Festival La Calle de los Sombreros en Panamá
    Casco Antiguo atrae a nacionales y extranjeros con el Festival de la Calle de los Sombreros. Cortesía/Alcaldía de Panamá

    Durante el evento, se obsequiaron 1,500 sombreros al público, donados por la empresa privada con el respaldo del artesano Aniel Beltrán, creador de la marca Guayacano Hat.

    La entrega formó parte de una experiencia que incluyó presentaciones musicales, oferta gastronómica, artesanías y recorridos por el Casco Antiguo.

    Más de 1,500 sombreros y cultura en el Festival La Calle de los Sombreros en Panamá
    Casco Antiguo atrae a nacionales y extranjeros con el Festival de la Calle de los Sombreros. Cortesía/Alcaldía de Panamá

    Esta edición del festival marca la renovación y reactivación de la Calle de los Sombreros, una intervención urbana inaugurada el 5 de enero de 2025, que continúa consolidándose como un referente cultural y turístico del centro histórico de Panamá, destacó la comuna capitalina.

    Más de 1,500 sombreros y cultura en el Festival La Calle de los Sombreros en Panamá
    Casco Antiguo atrae a nacionales y extranjeros con el Festival de la Calle de los Sombreros. Cortesía/Alcaldía de Panamá

    La Alcaldía de Panamá reiteró que continuará promoviendo este tipo de actividades culturales y recreativas, orientadas a impulsar el turismo, reforzar la identidad local y dinamizar los espacios públicos de la capital.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más