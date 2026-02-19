Más de 1,600 docentes serán trasladados a comarcas y áreas apartadas en operativo especial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocos días del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) puso en marcha un operativo para trasladar a 1,697 docentes hacia comunidades de difícil acceso en comarcas y provincias apartadas del país, con el objetivo de garantizar el inicio oportuno de clases.

La movilización comenzará mañana, viernes 21 de febrero, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional Aeronaval (Senam), e incluirá traslados terrestres, aéreos y acuáticos hacia las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como hacia las provincias de Darién y Bocas del Toro.

Combinación de rutas terrestres y aéreas

En la comarca Ngäbe Buglé serán trasladados 331 docentes, quienes saldrán por vía terrestre desde Veraguas, Changuinola y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, a partir de las 11:00 p. m. Posteriormente, desde Kankintú serán movilizados por vía aérea hacia sus respectivas comunidades, entre el 21 y el 23 de febrero.

Para la comarca Guna Yala, 464 educadores partirán desde la Terminal de Transporte de Albrook, Vista Alegre y 24 de Diciembre, a la 1:00 a. m., con destino a la Base Aérea Mayor Salvador Córdoba del Senan, en Metetí. El traslado se realizará durante tres jornadas consecutivas.

Darién: operativo terrestre y acuático

En Darién, el plan contempla el traslado de 322 docentes. De ellos, 67 serán enviados el 24 de febrero hacia las comunidades de Jaque y Piña, mientras que 255, correspondientes a las zonas 4, 6 y 7, así como al circuito 3, saldrán el 21 de febrero, a las 2:00 a. m., hacia Puerto Quimba y Yaviza, desde donde continuarán por vía acuática hasta sus destinos finales.

En la comarca Emberá Wounaan, 195 docentes iniciarán su movilización el 21 de febrero, desde Albrook hacia Puerto Quimba, Lajas Blancas y Yaviza.

Por su parte, en Bocas del Toro serán trasladados 385 educadores, quienes partirán desde distintos puntos, incluidos la Terminal de Transporte de Albrook, Veraguas y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, con destino a Chiriquí Grande y Changuinola.

Garantías de seguridad

El Meduca informó que el traslado se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con cobertura de seguro de vida y protección durante el desplazamiento, para garantizar que los docentes lleguen a tiempo a sus centros educativos.

Este operativo anual busca asegurar que los estudiantes de áreas de difícil acceso cuenten con sus maestros desde el primer día de clases, reafirmando el compromiso del Estado con la equidad educativa en todo el territorio nacional.