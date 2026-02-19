Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Inicio de clases 2026

    Más de 1,600 docentes serán trasladados a comarcas y áreas apartadas en operativo especial

    Yaritza Mojica
    Más de 1,600 docentes serán trasladados a comarcas y áreas apartadas en operativo especial
    Traslado de docentes a áreas de difícil acceso. Cortesía/Meduca

    A pocos días del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) puso en marcha un operativo para trasladar a 1,697 docentes hacia comunidades de difícil acceso en comarcas y provincias apartadas del país, con el objetivo de garantizar el inicio oportuno de clases.

    +info

    A contrarreloj: planteles reciben mantenimiento antes del inicio escolar el próximo 2 de marzoMeduca selecciona 3,150 docentes para 2026 y refuerza controles tras detectar diplomas falsosCentros educativos afinan mantenimiento de cara al nuevo año escolar

    La movilización comenzará mañana, viernes 21 de febrero, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional Aeronaval (Senam), e incluirá traslados terrestres, aéreos y acuáticos hacia las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como hacia las provincias de Darién y Bocas del Toro.

    Combinación de rutas terrestres y aéreas

    En la comarca Ngäbe Buglé serán trasladados 331 docentes, quienes saldrán por vía terrestre desde Veraguas, Changuinola y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, a partir de las 11:00 p. m. Posteriormente, desde Kankintú serán movilizados por vía aérea hacia sus respectivas comunidades, entre el 21 y el 23 de febrero.

    Para la comarca Guna Yala, 464 educadores partirán desde la Terminal de Transporte de Albrook, Vista Alegre y 24 de Diciembre, a la 1:00 a. m., con destino a la Base Aérea Mayor Salvador Córdoba del Senan, en Metetí. El traslado se realizará durante tres jornadas consecutivas.

    Darién: operativo terrestre y acuático

    En Darién, el plan contempla el traslado de 322 docentes. De ellos, 67 serán enviados el 24 de febrero hacia las comunidades de Jaque y Piña, mientras que 255, correspondientes a las zonas 4, 6 y 7, así como al circuito 3, saldrán el 21 de febrero, a las 2:00 a. m., hacia Puerto Quimba y Yaviza, desde donde continuarán por vía acuática hasta sus destinos finales.

    En la comarca Emberá Wounaan, 195 docentes iniciarán su movilización el 21 de febrero, desde Albrook hacia Puerto Quimba, Lajas Blancas y Yaviza.

    Por su parte, en Bocas del Toro serán trasladados 385 educadores, quienes partirán desde distintos puntos, incluidos la Terminal de Transporte de Albrook, Veraguas y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, con destino a Chiriquí Grande y Changuinola.

    Garantías de seguridad

    El Meduca informó que el traslado se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con cobertura de seguro de vida y protección durante el desplazamiento, para garantizar que los docentes lleguen a tiempo a sus centros educativos.

    Este operativo anual busca asegurar que los estudiantes de áreas de difícil acceso cuenten con sus maestros desde el primer día de clases, reafirmando el compromiso del Estado con la equidad educativa en todo el territorio nacional.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • El Lago Gatún y el pez ‘sargento’. Leer más