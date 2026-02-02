Panamá, 02 de febrero del 2026

    CIUDAD DEL SABER

    Más de 170 artistas participaron en la edición 23 del Panama Jazz Festival

    Getzalette Reyes
    Moncho Rivera, en el concierto de cierre del Jazz Festival. Foto/Cortesía

    El Panama Jazz Festival concluyó con éxito su vigésima tercera edición, reafirmando su posición como uno de los encuentros culturales y educativos más importantes de la región.

    El concierto de clausura, realizado en el Cuadrángulo Central de Ciudad del Saber, estuvo encabezado por la presentación de Moncho Rivera y congregó a más de 8 mil personas, según informaron los organizadores en un comunicado oficial.

    Durante esta edición, el festival contó con la participación de más de 170 artistas nacionales e internacionales y desarrolló más de 40 actividades educativas, artísticas y culturales, entre conciertos, clínicas, talleres y encuentros académicos, reafirmando su compromiso con la formación musical y el desarrollo del talento joven.

    El festival incluyó una programación llena de clínicas y talleres. Cortesía

    Como parte de los actos especiales, se rindió homenaje a Gladstone Bat Gordon (1927–2014), reconocido como el “Charlie Parker de Panamá” y una de las figuras fundamentales del jazz nacional. El reconocimiento fue entregado a su familia, en honor a su legado y a su invaluable contribución a la historia del jazz panameño.

    Uno de los momentos más significativos del festival se vivió durante el concierto de cierre con la entrega de becas internacionales a jóvenes músicos destacados. El Berklee College of Music otorgó becas para cursos de verano a Gilberto Campos, Ana Jurado, Sebastián Canales y Camila Riquelme, mientras que Lucas Maylin recibió una beca para el curso de verano del New England Conservatory (NEC) y una beca completa para estudios profesionales en Berklee, valorada en 240 mil dólares.

    Esta edición fue dedicada a honrar la vida y obra del saxofonista colonense Gladstone Bat Gordon (1927–2014). Foto/Cortesía

    Adicionalmente, el Ministerio de Cultura entregó 10 becas nacionales a estudiantes de diversas regiones del país —Veraguas, Bocas del Toro, Colón y la ciudad de Panamá— para cursar la Maestría en Musicoterapia Global en la Universidad Especializada de las Américas.

    “No debe haber ninguna duda del impacto real y transformador que este evento tiene en nuestro país”, afirmó Danilo Pérez, fundador y director del Panama Jazz Festival, quien subrayó que el festival continúa haciendo historia “con responsabilidad, dignidad y amor hacia las futuras generaciones”.

    El Panama Jazz Festival 2026 se llevó a cabo del 15 al 17 de enero en la Ciudad del Saber. Foto/Cortesía

    Además de su impacto artístico y educativo, el Panama Jazz Festival generó un importante movimiento cultural y turístico, fortaleciendo la proyección internacional de Panamá como un punto de encuentro para la música y la cultura. A los eventos asistieron visitantes y artistas de países como Estados Unidos, Japón, Chile, España y Argentina, entre otros.

    El Panama Jazz Festival es una actividad producida por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, bajo la coproducción de Ciudad del Saber.

