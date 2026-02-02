Más de 170 artistas participaron en la edición 23 del Panama Jazz Festival

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Panama Jazz Festival concluyó con éxito su vigésima tercera edición, reafirmando su posición como uno de los encuentros culturales y educativos más importantes de la región.

El concierto de clausura, realizado en el Cuadrángulo Central de Ciudad del Saber, estuvo encabezado por la presentación de Moncho Rivera y congregó a más de 8 mil personas, según informaron los organizadores en un comunicado oficial.

Durante esta edición, el festival contó con la participación de más de 170 artistas nacionales e internacionales y desarrolló más de 40 actividades educativas, artísticas y culturales, entre conciertos, clínicas, talleres y encuentros académicos, reafirmando su compromiso con la formación musical y el desarrollo del talento joven.

El festival incluyó una programación llena de clínicas y talleres. Cortesía

Como parte de los actos especiales, se rindió homenaje a Gladstone Bat Gordon (1927–2014), reconocido como el “Charlie Parker de Panamá” y una de las figuras fundamentales del jazz nacional. El reconocimiento fue entregado a su familia, en honor a su legado y a su invaluable contribución a la historia del jazz panameño.

Uno de los momentos más significativos del festival se vivió durante el concierto de cierre con la entrega de becas internacionales a jóvenes músicos destacados. El Berklee College of Music otorgó becas para cursos de verano a Gilberto Campos, Ana Jurado, Sebastián Canales y Camila Riquelme, mientras que Lucas Maylin recibió una beca para el curso de verano del New England Conservatory (NEC) y una beca completa para estudios profesionales en Berklee, valorada en 240 mil dólares.

Esta edición fue dedicada a honrar la vida y obra del saxofonista colonense Gladstone Bat Gordon (1927–2014). Foto/Cortesía

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura entregó 10 becas nacionales a estudiantes de diversas regiones del país —Veraguas, Bocas del Toro, Colón y la ciudad de Panamá— para cursar la Maestría en Musicoterapia Global en la Universidad Especializada de las Américas.

“No debe haber ninguna duda del impacto real y transformador que este evento tiene en nuestro país”, afirmó Danilo Pérez, fundador y director del Panama Jazz Festival, quien subrayó que el festival continúa haciendo historia “con responsabilidad, dignidad y amor hacia las futuras generaciones”.

El Panama Jazz Festival 2026 se llevó a cabo del 15 al 17 de enero en la Ciudad del Saber. Foto/Cortesía

Además de su impacto artístico y educativo, el Panama Jazz Festival generó un importante movimiento cultural y turístico, fortaleciendo la proyección internacional de Panamá como un punto de encuentro para la música y la cultura. A los eventos asistieron visitantes y artistas de países como Estados Unidos, Japón, Chile, España y Argentina, entre otros.

El Panama Jazz Festival es una actividad producida por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, bajo la coproducción de Ciudad del Saber.