    Educación

    Más de 1,700 indígenas realizan pruebas para enseñar en sus comarcas

    Yaritza Mojica
    la Prueba de Competencia Lingüística y Cultural del Meduca. Cortesía

    Un total de 1,734 aspirantes a docentes de nuevo ingreso participan en la Prueba de Competencia Lingüística y Cultural, requisito indispensable para enseñar en las comarcas indígenas del país. La evaluación, organizada por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación (Meduca), busca garantizar que los educadores dominen su lengua materna y promuevan el fortalecimiento cultural en las aulas.

    De los participantes, 500 pertenecen a los pueblos ngäbe y naso, 800 son ngäbes y buglés, 317 gunas, 90 emberá y 27 wounaan. La prueba, que se realiza anualmente, está dirigida principalmente a quienes aspiran por primera vez a trabajar en las áreas comarcales.

    Meduca busca garantizar que los educadores dominen su lengua materna y promuevan el fortalecimiento cultural en las aulas.

    Según Yamileth Wilfred, técnica nacional del pueblo Guna Dule, este proceso es fundamental para asegurar que los educadores no solo enseñen contenidos académicos, sino que también transmitan la cosmovisión, espiritualidad y tradiciones de sus comunidades.

    Por su parte, María Elena Díaz, integrante del comité evaluador, explicó que la prueba mide el dominio de la lengua materna —tanto escrita como oral—, así como los conocimientos sobre la cultura y la legislación relacionada con la Educación Intercultural Bilingüe.

    Inaniguiñale Martínez, del pueblo guna y quien es una de las aspirantes, destacó la importancia de mantener viva la lengua ancestral. “Me preparé consultando a los líderes de mi comunidad sobre la historia, porque preservar la lengua es preservar la identidad”, expresó.

    Desde la comarca Naso, Haidell Villagra Petterson relató que tardó más de tres horas en llegar al lugar de la evaluación. “Faltan docentes que implementen la educación intercultural. La lengua se está perdiendo porque ya no se practica tanto, pero a través de las escuelas podemos recuperarla”, señaló.

    Más de 1,700 indígenas realizan pruebas para enseñar en sus comarcas
    Docenes aplican a l Prueba de Competencia Lingüística y Cultural, para trabajar en las diferentes comarcas que hay en el país. Cortesía

    Finalmente, Griselda Atencio, técnica docente de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, recordó que esta evaluación se fundamenta en el Decreto 57 del 6 de marzo de 2023, que establece que los docentes de las comarcas serán seleccionados según sus competencias lingüísticas, mediante un procedimiento de prelación, con el objetivo de medir sus conocimientos del idioma a través de una entrevista y un examen escrito.

