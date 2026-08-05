Meduca inicia entrega de 54 mil computadoras con inteligencia artificial a docentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que la entrega de los equipos se complementa con un programa de formación.

El Ministerio de Educación (Meduca) inició la entrega de 54 mil computadoras portátiles con inteligencia artificial a docentes del sector oficial de todo el país.

Según la entidad, una de las principales ventajas de estos equipos es que incorporan aplicaciones de inteligencia artificial que pueden utilizarse sin necesidad de conexión a internet.

Hasta la fecha, el Meduca ha entregado 1,839 computadoras portátiles a docentes como parte de la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que la entrega de los equipos se complementa con un programa de formación que ya ha beneficiado a alrededor de 15,600 docentes a través de la iniciativa Entre Pares, la cual cumple 10 semanas de ejecución.

El programa cuenta con el acompañamiento de empresas y organizaciones del sector tecnológico y académico, entre ellas Canva, Google, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) e Intel.

Meduca indicó que las nuevas computadoras −incluidas las de la marca Liby− incorporan tecnología de Intel y Microsoft, lo que garantiza un mismo estándar de calidad y rendimiento para todos los docentes.

Los equipos cuentan con procesadores Intel Core Ultra 5, sistema operativo Windows 11 Pro con licencia permanente y tecnología Copilot+ PC, que permite ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Computadora Liby-Meduca. Tomada de internet

Según la entidad, una de las principales ventajas de estos equipos es que la inteligencia artificial puede utilizarse incluso sin conexión a internet, lo que permitirá a los docentes generar planes de clase, resumir documentos, crear contenidos educativos, transcribir y traducir voz en tiempo real, además de mejorar imágenes y sonido desde cualquier lugar.

Las computadoras también incluyen 16 GB de memoria RAM, batería de larga duración, capacidad para editar videos y desarrollar materiales didácticos, así como un sistema de seguridad que permite desactivar el equipo de forma remota en caso de robo o pérdida.

El Ministerio de Educación inició la entrega de 54 mil computadoras portátiles con inteligencia artificial a docentes del sector oficial. Hasta la fecha, 1,839 educadores han recibido los equipos, que permiten utilizar herramientas de IA incluso sin conexión a internet.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los gremios docentes figuran las condiciones del contrato de préstamo de las computadoras entregadas por el Ministerio de Educación (Meduca) y la incertidumbre sobre el soporte técnico que tendrán los equipos.

Armando Espinoza, vocero de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), explicó que el documento que firman los docentes establece que las computadoras siguen siendo propiedad del Estado, mientras que los educadores asumen la responsabilidad por su custodia durante el tiempo que permanezcan bajo su uso.

Costos de las laptops y conectividad

La adquisición de las 54 mil computadoras tuvo un costo cercano a 26.6 millones de dólares, equivalente a 492.95 dólares por unidad, con el sistema operativo Windows incluido. Meduca señaló que un equipo con características similares tiene un costo aproximado de 1,540 dólares en el mercado local.

En el caso de las computadoras de la marca Liby, Meduca explicó que son comercializadas en Panamá por IS Group, socio estratégico de Intel y Microsoft, empresa que cumplió con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el proceso de contratación.

El Country Manager de Microsoft Panamá, Jorge Saa, afirmó que esta iniciativa prepara a la comunidad educativa para un futuro en el que la inteligencia artificial será parte del aprendizaje, el trabajo y la creación de conocimiento.