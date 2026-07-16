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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Más de 200 mil estudiantes participan en simulacro nacional de emergencias

    El Ministerio de Educación (Meduca) realizó por segunda ocasión el Simulacro Nacional de Multiamenazas, que fortalecer la preparación y respuesta de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia.

    Yaritza Mojica
    Más de 200 mil estudiantes participan en simulacro nacional de emergencias
    Estudiantes de las escuelas oficiales participaron de la jornada de simulacro. Cortesía

    Más de 200 mil estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país participaron este jueves 16 de julio en el Segundo Simulacro Nacional de Multiamenazas, un ejercicio orientado a fortalecer la preparación de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia.

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    La actividad, organizada por el Ministerio de Educación (Meduca), no representó una emergencia real, sino que contempló distintos escenarios de acuerdo con los riesgos identificados en cada comunidad educativa. Entre las amenazas simuladas estuvieron sismos, fuertes vientos, inundaciones y golpes de calor.

    Más de 200 mil estudiantes participan en simulacro nacional de emergencias
    Los estudiantes practicaron procedimientos de evacuación, primeros auxilios y atención de personas heridas como parte de las brigadas escolares. Foto/Cortesía

    En el Instituto Fermín Naudeau, ubicado en Panamá Centro, los estudiantes participaron en un simulacro basado en la ocurrencia de un sismo.

    Durante la jornada, el director nacional de Educación Ambiental, Javier Hurtado, señaló que el ejercicio permitió evidenciar avances en la organización de las brigadas escolares, la señalización de las rutas de evacuación y la capacitación permanente de la comunidad educativa.

    En el Colegio Jesús María Pla, ubicado en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí, más de 500 estudiantes, docentes y personal administrativo participaron de manera ordenada en el simulacro de evacuación, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

    Por su parte, Kaled Guizado, estudiante de la Escuela República de Venezuela, destacó la disciplina demostrada por sus compañeros durante la actividad.

    Más de 200 mil estudiantes participan en simulacro nacional de emergencias
    Simulacro en la escuela República de Venezuela. Foto/Cortesía

    “Me gustó la disciplina que tuvieron mis compañeros; además, realizamos el simulacro en el tiempo establecido. Esperamos que se sigan haciendo más ejercicios, porque así estaremos preparados ante cualquier evento que pueda ocurrir en Panamá”, expresó.

    Más de 200 mil estudiantes participan en simulacro nacional de emergencias
    Estudiantes de las escuelas oficiales participaron de la jornada de simulacro. Foto/Cortesía

    En la Escuela Benigno Giménez Garay, en la provincia de Colón, se destacó la coordinación entre los comités escolares de gestión de riesgos y los organismos de seguridad, lo que permitió desarrollar el simulacro de manera ordenada y sin incidentes.

    Asimismo, Johan Estrada, estudiante del Centro Educativo Nuevo Arraiján e integrante de la brigada de primeros auxilios, afirmó sentirse preparado para apoyar a sus compañeros ante cualquier situación de riesgo, gracias a la experiencia adquirida durante más de dos años de participación en estos ejercicios.

    Por otro lado, Denis Leal, de la Escuela Salomón Ponce Aguilera, en la provincia de Coclé, señaló que los simulacros contribuyen a crear conciencia sobre los riesgos y preparan a la comunidad educativa para responder ante amenazas naturales, como sismos e inundaciones.

    Durante la jornada, los estudiantes practicaron procedimientos de evacuación, primeros auxilios y atención de personas heridas como parte de las brigadas escolares. El ejercicio se desarrolló de manera simultánea en las 16 regiones educativas del país.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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