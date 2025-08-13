Panamá, 13 de agosto del 2025

    AMBIENTE

    Más de 2,000 incendios de herbazales afectan a Panamá en lo que va de 2025

    Yaritza Mojica
    En Panamá se han registrado 2,051 incendios de herbazales, situación que preocupa al Cuerpo de Bomberos de Panamá. Cortesía

    En lo que va del año, Panamá ha enfrentado 2,051 incendios de herbazales, una cifra que preocupa a las autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) por su impacto en el medio ambiente y la seguridad de las comunidades.

    Según Andrés Espinoza, jefe regional del Centro de Operaciones del BCBRP, ocho de cada diez emergencias corresponden a incendios de gramínea o rastrojo, con 1,646 casos reportados. Les siguen los incendios en pasto mejorado (211), en áreas boscosas (71) y en zonas de difícil acceso (72), además de afectaciones en cultivos agrícolas y otras coberturas vegetales.

    Espinoza detalló que las provincias con más incidentes son Coclé (438), Panamá (373), Panamá Oeste (334), Veraguas (182) y Los Santos (178). El resto se distribuye entre Chiriquí Oriente, Panamá Este, Herrera, Colón, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro.

    Para enfrentar esta situación, el BCBRP sostiene reuniones con comandantes y primeros jefes regionales, con el fin de definir estrategias de control adaptadas a las particularidades de cada zona.

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá insiste en que la prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias. Entre las recomendaciones están: no quemar basura, no utilizar fuego para preparar terrenos y evitar cualquier fuente de calor cerca de áreas verdes. Los incendios no solo destruyen la vegetación, sino que amenazan vidas humanas, fauna silvestre e infraestructura, además de deteriorar la calidad del aire.

    “La prevención es clave. Si detecta humo o fuego en áreas de vegetación, repórtelo de inmediato al 103”, recalcó el BCBRP.

    Ocho de cada diez emergencias corresponden a incendios de gramínea o rastrojo, con 1,646 casos reportados por los bomberos. Cortesía

    Datos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) señalan que, entre 2020 y septiembre de 2024, Panamá registró 60,614.71 hectáreas afectadas por incendios forestales, con un impacto económico estimado en 54.7 millones de dólares por restauración ambiental y pérdida de biodiversidad.

    MiAmbiente, por su parte, ha reforzado su estrategia de prevención de incendios forestales mediante acciones como el fortalecimiento de las capacidades y preparación de brigadas forestales y voluntarios ambientales a nivel nacional, así como la creación de más de 45 kilómetros de rondas cortafuego en áreas protegidas y zonas vulnerables. Además, mantiene 264 brigadistas voluntarios activos en todo el país.

    El año pasado se registraron 4,400 incendios de herbazales, una cifra importante, reportada por el BCBP.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


