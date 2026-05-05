Panamá, 05 de mayo del 2026

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    Más de $30 millones para escuelas en Panamá este y Oeste en medio demanda de mejores y nuevas infraestructuras

    Yaritza Mojica
    Más de $30 millones para escuelas en Panamá este y Oeste en medio demanda de mejores y nuevas infraestructuras
    Meduca apuesta una inversión de más de 150 millones en construcción de nuevas escuelas, mejoras integrales y mantenimientos en distintas regiones del país. Cortesía

    Con una inversión superior a los 30 millones de dólares, el Ministerio de Educación (Meduca) busca atender el déficit de infraestructura educativa en Panamá este y en la provincia de Panamá Oeste, donde miles de estudiantes exigen recibir clases en mejores condiciones.

    Uno de los proyectos a los que se destinará fondos es el Centro de Educación Básica General (CEBG) de Tocumen, ubicado en el corregimiento de Tocumen, en Panamá este. Desde 2018, padres de familia han solicitado la construcción de un nuevo plantel con espacios adecuados para atender a una población que supera los 1,800 estudiantes.

    Según el acto público del Meduca, el proyecto incluye el diseño y la construcción de pabellones, la remodelación de aulas, sistemas eléctricos, plomería e infraestructura general, con un precio de referencia de 6,552,283.67 dólares.

    De acuerdo con el pliego de condiciones, el plazo máximo para la entrega de la obra será de 600 días calendario, a partir de la orden de proceder, además de 1,095 días para el mantenimiento preventivo y correctivo. La presentación de propuestas está prevista para el 12 de mayo.

    En el distrito de Arraiján, las autoridades proyectan la construcción de dos centros educativos: el Centro Educativo Ciudad Esperanza, en Vacamonte, y el CEBG Siete de Septiembre.

    En el caso del Centro Educativo Ciudad Esperanza, los padres de familia han luchado por más de cinco años por la construcción de la escuela, a la que califican como “ficticia”, ya que no cuenta con instalaciones propias. Desde 2019, las clases se han impartido en el Centro Regional Universitario de Arraiján y, posteriormente, en aulas modulares. No obstante, los estudiantes están formalmente inscritos en el sistema educativo, reciben el subsidio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) y cuentan con docentes asignados.

    Se estima que en el complejo habitacional de Ciudad Esperanza hay unos 2,000 niños en edad escolar que se beneficiarían de este proyecto. Actualmente, alrededor de 600 estudiantes asisten a clases en ambos turnos.

    La construcción del CEBG Ciudad Esperanza contempla el diseño, desarrollo, aprobación de planos y ejecución de la obra, con un costo estimado de 15,443,964.27 dólares. El nuevo plantel contará con biblioteca, área administrativa, pabellones de primaria, premedia y media, laboratorios, módulos sanitarios y depósitos, entre otros espacios.

    Por su parte, el proyecto del CEBG Siete de Septiembre se desarrollará en el corregimiento de Arraiján cabecera e incluirá estudios, diseño y construcción, con un precio de referencia de 8,313,441 dólares.

    La obra incorporará pabellón de preescolar, área de juegos techada, módulos para primaria y premedia, aulas de artes, laboratorios, baños, biblioteca, cocina y área administrativa.

    En la región de Panamá Oeste se estima la ejecución de 21 proyectos de infraestructura educativa, de los cuales 12 ya están en desarrollo —como el IPT Fernando de Lesseps, la Escuela Cristóbal Adán de Urriola, El Mañanal y la Escuela Once de Octubre—, mientras que otros siete se encuentran en trámite, incluyendo el Centro Educativo Ciudad Esperanza y el CEBG Siete de Septiembre.

    La población de Arraiján ha demandado durante años la ampliación de la infraestructura educativa, debido al acelerado crecimiento habitacional producto de la construcción de nuevas barriadas.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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