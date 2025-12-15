Más de 300 mil personas en el desfile de Navidad de ciudad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El evento reunió a más de 10 mil personas como participantes directos y convocó a más de 300 mil asistentes provenientes de distintos puntos del país, generando una activación económica en sectores como hotelería, restaurantes, transporte, seguridad y microempresarios, con aportes que superaron los 3 millones de dólares.

La Alcaldía de Panamá destinó un presupuesto aproximado de 400 mil dólares para la organización, logística, decoración de la ruta y la ciudad, además de actividades artísticas desarrolladas durante todo el mes de diciembre.

La empresa privada realizó una inversión directa cercana a los 2 millones de dólares, impulsando la cadena económica asociada a la confección de carrozas, mano de obra panameña, diseñadores, artistas, compra de materiales, transporte y logística, beneficiando de manera directa a más de 10 mil hogares panameños.

Entre las delegaciones oficiales destacaron el Senafront, que resalto con un despliegue de vehículos guiados por el emblemático personaje del Grinch; el Ministerio de Gobierno, con una carroza inspirada en el proyecto Remenditos, orientado a la reinserción social; así como la Policía Nacional, el SPI y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

En el ámbito educativo, numerosas bandas y delegaciones escolares participaron del desfile, entre ellas el Instituto Nacional, Instituto José Dolores Moscote, Instituto Benigno Jiménez Garay, Instituto Rubiano, Instituto Comercial, Instituto Francisco Morazán, Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Colegio La Salle, Colegio San Vicente de Paúl, Colegio Guillermo Endara Galimany, Colegio José Daniel Crespo, Colegio Moisés Castillo Ocaña, la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, el Colegio Bilingüe de Vista Alegre, el Colegio Secundario de Volcán y la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

El desfile contó además con la participación internacional de la Banda Municipal de Costa Rica.

Por otra parte, durante el desfile navideño hubo un show de paracaídas.

El Canal de Panamá presentó una carroza inspirada en el agua como regalo de vida, destacando su papel fundamental en el desarrollo del país, el despertar de los bosques, el impulso de los ríos y la sostenibilidad nacional, en un mensaje de conciencia ambiental y orgullo nacional.