Más de 50 puestos y 140 manipuladores fueron inspeccionados en la Vía España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante los desfiles patrios que se celebraron este lunes 3 de noviembre en la ciudad de Panamá, la Dirección Metropolitana de Salud realizó inspecciones a los diversos puestos de alimentos ubicados a lo largo de las rutas de los desfiles, tanto en Vía España como en el Casco Antiguo, donde detectaron múltiples irregularidades que podrían poner en riesgo la salud de los asistentes.

Tamara Salcedo, coordinadora de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud, informó sobre los operativos realizados a los puestos de alimentos durante los desfiles patrios. En la Ruta 2, que recorre la Vía España desde la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros, se inspeccionaron más de 50 puestos fijos y 140 manipuladores de alimentos.

Entre las deficiencias detectadas, Salcedo destacó que algunos manipuladores no contaban con su carné sanitario vigente, otros tenían carnés de dudosa procedencia y muchos no cumplían con la vestimenta adecuada, como red de cabello o delantal.

Además, se encontraron productos cocidos sin la debida refrigeración, lo que rompía la cadena de frío. Entre los artículos decomisados y destruidos se encuentran alimentos y bebidas con la fecha de vencimiento expirada (o caducados). Específicamente, el inventario incluía hamburguesas, carne en palitos y bebidas isotónicas de marcas como Powerade y Gatorade. En total, se destruyeron 67 productos.

Salcedo explicó que los puestos que cumplían con las normas sanitarias recibieron un sticker de aprobación, mientras que se aplicaron multas que oscilaron entre 5 y 20 dólares, alcanzando un total de casi 60 dólares recaudados.

#PanamáMetro | Continuamos con operativos en las rutas del desfile, verificando puestos de alimentos y asegurando el cumplimiento de normas sanitarias. Centros de salud y hospitales permanecen habilitados para atención de la población. #MinsaPanamá pic.twitter.com/XTwu5XI4S7 — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) November 3, 2025

Por su parte, en la Ruta 1, en San Felipe y la zona de la Presidencia, se inspeccionaron 43 puestos fijos y 4 ambulantes, verificando a más de 81 manipuladores. En este punto de los desfiles también se encontraron problemas de refrigeración y alimentos expirados, como panes para hot dogs, que fueron destruidos.

Además, dos puestos fueron desalojados por no contar con los permisos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Municipio de Panamá, requisito indispensable para operar en estas zonas durante los desfiles.

Salcedo indicó que los operativos continuarán el 4 de noviembre, a lo largo de los desfiles, para garantizar la seguridad alimentaria y sanitaria de los asistentes, y recordó que todos los manipuladores deben contar con los permisos correspondientes del Minsa y de la Alcaldía para poder instalar sus puestos.

Por su parte, el subdirector de Microempresarios, Spenser Juárez, informó que la Alcaldía de Panamá emitió 166 permisos para ambas rutas de los desfiles: 55 puestos fijos en la Ruta 1, 83 en la Ruta 2 y 30 permisos ambulantes entre ambas rutas.