Más de 52 mil vehículos se han movilizado hacia el interior del país por Carnavales

Más de 52,162 vehículos se han movilizado hacia el interior del país, según el reporte del primer aforo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, con motivo de los Carnavales 2026.

🚗 Hasta el momento, se han registrado 52,162 vehículos desplazándose hacia el interior del país para disfrutar de las celebraciones del Carnaval.#ConPasoFirme🇵🇦 #atttpanama #carnavales2026 #tomabuenasdecisiones pic.twitter.com/BEXB8myL7W — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) February 14, 2026

Para agilizar el tráfico vehicular, la Dirección de Operaciones del Tránsito inició la inversión de carriles este sábado 14 de febrero, en una primera fase desde La Chorrera hacia Loma Campana, en Capira, en dirección al interior del país.

En la fase 2, la inversión se realizará desde Sajalices, en Chame, hasta Las Uvas, en San Carlos.

#InversiónDeCarriles | Inicia la inversión de carriles desde La Chorrera, hacia Loma Campana, para agilizar el tráfico vehicular en dirección hacia el interior del país. #EducacionVial #DiosYPatria pic.twitter.com/HkW4p05AJ2 — Policía Nacional (@policiadepanama) February 14, 2026

Según los reportes de la Policía Nacional, se han aplicado 378 infracciones, de las cuales 77 fueron por exceso de velocidad, 108 por desatender señales de tránsito, 12 por desacato, dos por embriaguez comprobada, entre otras sanciones.

El año pasado, durante los Carnavales 2025, se movilizaron desde la ciudad hacia el interior del país más de 155 mil vehículos, lo que evidencia el alto flujo vehicular que se registra en estas fechas y refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y salvaguardar vidas.

En 2024 se desplazaron más de 146,466 conductores hacia distintos destinos, como Las Tablas (Los Santos), Chitré (Herrera), Santiago (Veraguas) y Chiriquí, entre otras regiones donde se desarrollan actividades de Carnaval.

Por su parte, la ATTT hizo un llamado tanto a conductores como a peatones, ciclistas y motociclistas a que, “En estos carnavales, toma buenas decisiones”, lema de su campaña de sensibilización ciudadana sobre la adopción de medidas de seguridad durante estas festividades.

Entre las recomendaciones se señalan designar a un conductor elegido, respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los efectos del alcohol, evitar el uso del celular al volante, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito.

La ATTT destacó que durante la temporada de Carnavales aumenta significativamente el desplazamiento de vehículos hacia el interior del país, así como la presencia de peatones en áreas urbanas y rutas turísticas, por lo que reiteró el llamado a la prudencia y a la toma de decisiones responsables.