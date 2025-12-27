Más de 56 % de las escuelas de manejo obtiene autorización tras evaluación de la ATTT

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que durante el año 2025 ha otorgado 56 resoluciones de autorización a escuelas de manejo que cumplieron con los requisitos legales, técnicos y operativos para continuar impartiendo cursos teóricos y prácticos a los aspirantes a obtener una licencia de conducir.

De acuerdo con datos oficiales, en el país existen 99 escuelas de manejo registradas, de las cuales el 56.6 % recibió autorización formal tras completar satisfactoriamente los procesos de evaluación establecidos por la entidad durante este año.

La ATTT ha otorgado 56 resoluciones de autorización de Certificación de Escuelas de Manejo en este 2025. Cortesía

Por el momento, 43 resoluciones permanecen pendientes de entrega, cifra que representa el 43.4 % de los centros registrados. La ATTT reiteró que las escuelas que aún no han recibido sus resoluciones deberán completar o subsanar los requisitos correspondientes para regularizar su situación y continuar ofreciendo sus servicios conforme a la normativa vigente.

La entidad explicó que el proceso de autorización y entrega de resoluciones forma parte de los controles orientados a garantizar que las escuelas de manejo operen bajo estándares adecuados de calidad, seguridad y cumplimiento normativo, con el objetivo de fortalecer la formación de conductores y contribuir a la seguridad vial en el país.

Cabe destacar que este proceso se mantuvo inactivo durante más de dos décadas. Precisamente, en una evaluación realizada en septiembre de 2024, se detectó que varias escuelas de manejo no cumplían con los documentos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, carecían de la certificación de inspección establecida en el Resuelto N.° 380 del 4 de diciembre de 2000, el cual regula la enseñanza vial y la capacitación en el manejo de vehículos a motor a nivel nacional.

Lea también: Escuelas de manejo bajo inspección por la Autoridad de Tránsito

Según la ATTT, tras más de un año de revisiones, se logró fortalecer la supervisión y la actualización del sector de formación de conductores en el país.

Durante el último acto de entrega de 34 certificaciones, realizado el pasado 11 de diciembre, el director general de la ATTT, Simón Henríquez, indicó que se reconoce el esfuerzo de las escuelas de manejo que, en este año 2025, han cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos para continuar operando dentro del sector. “Este logro no es solo un trámite administrativo, sino un compromiso con la seguridad vial y con la formación responsable de los futuros conductores de nuestro país”, expresó.

Henríquez enfatizó la importancia del rol que desempeñan estas escuelas en la construcción de una cultura vial más segura: “La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre confía en su buena labor y en la responsabilidad con la que cada escuela asume el reto de educar a quienes estarán al volante en nuestras calles y carreteras. Ustedes son formadores de ciudadanos responsables, conscientes de que conducir implica proteger la vida propia y la de los demás”.

Panamá mantiene su compromiso con el objetivo planteado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de reducir en un 50 % los siniestros viales para el año 2030. En este esfuerzo, las escuelas de manejo representan un actor fundamental en la prevención, la educación y la formación de conductores capacitados y conscientes del valor de la seguridad vial.