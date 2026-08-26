Más de 6,000 jubilados mayores de 65 años siguen trabajando aún en la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la CSS, Dino Mon, señaló que la institución busca que salgan más funcionarios de los que ingresan, con el objetivo de contener el crecimiento de la planilla.

Más de 6,000 jubilados mayores de 65 años aún forman parte de la planilla de la Caja de Seguro Social (CSS), informó el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, durante la sustentación del presupuesto para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Mon indicó que la CSS evalúa alternativas para facilitar la salida de estos funcionarios y permitir el ingreso de nuevas generaciones, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.

Señaló que la institución busca que salgan más funcionarios de los que ingresan, como parte de una estrategia para contener el crecimiento de la planilla.

Durante la sustentación, el director de la entidad explicó que el aumento del gasto en salarios no responde únicamente a nuevas contrataciones.

De los 35,761 trabajadores de la CSS, unos 20,916 corresponden a personal médico, según los datos presentados. Este grupo recibe aumentos relacionados con su carrera profesional, acuerdos gremiales, aumentos salariales cada dos años y reclasificaciones.

A esto se suman los ajustes correspondientes al personal de enfermería, técnico y administrativo.

El rubro de salarios para 2027 se acerca a los $860 millones y registra un aumento de $41.4 millones respecto al año anterior.

La CSS tiene actualmente 772 trabajadores transitorios, una cifra cercana al doble de la que era habitual.

El director explicó que el aumento se debe principalmente a la llegada de médicos que terminan sus estudios y deben realizar su internado en la CSS.

La institución espera que parte de estos trabajadores salga el próximo año, una vez concluya su formación.

Desde octubre de 2024 hasta la fecha, 2,501 personas han ingresado a la CSS, mientras que 2,072 han salido, de acuerdo con los datos presentados por Mon.

De los nuevos ingresos, 390 corresponden a personal administrativo, 1,829 a personal de salud y 275 a personal administrativo de apoyo a los servicios de salud.

El funcionario atribuyó parte de estas contrataciones a la ampliación de servicios e instalaciones, entre ellas la Ciudad de la Salud, el nuevo hospital Amador Guerrero, nuevas salas de hemodiálisis y las policlínicas de David y Bugaba.

La CSS también aprobó un nuevo reglamento de personal y realiza evaluaciones de los funcionarios para mejorar la productividad y revisar el desempeño del personal.