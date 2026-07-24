Más de 669 mil estudiantes aprobaron el primer trimestre del año escolar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación informó que 699,691 estudiantes de primaria, premedia y media aprobaron el primer trimestre del año escolar, de un total de 724,411 alumnos que perciben calificaciones.

De un total de 724,411 estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial durante el presente año escolar, 669,691 alumnos de primaria, premedia y media aprobaron el primer trimestre, mientras que 54,720 presentaron deficiencias académicas, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación (Meduca) publicadas en el portal Meduca SIG.

La cifra corresponde únicamente a los estudiantes de primaria, premedia y media, ya que los 67,459 alumnos de educación inicial y preescolar no reciben calificaciones. En total, el sistema educativo nacional está conformado por 791,870 estudiantes.

El director nacional de Planificación del Meduca, Dilan Stain, explicó que los resultados reflejan un desempeño favorable, aunque reconoció que aún existen estudiantes con rezagos, quienes podrán ser atendidos mediante estrategias de recuperación.

El funcionario indicó que tener una evaluación por trimestre con estos indicadores permiten medir el impacto de las estrategias implementadas por el ministerio como rediseño curricular-implementado a partir de este año lectivo 2026-, los programas socioemocionales, deportivos y las capacitaciones dirigidas a los docentes.

Año escolar 2026

Según las estadísticas de Meduca SIG indica que en el nivel de primaria 378,247 aprobaron el primer trimestre, lo que representa una tasa de aprobación del 96.81%, mientras que 12,497 estudiantes presentan un rendimiento deficiente, lo que representa un 3.19%.

Stain explicó que, en primaria, la evaluación se obtiene a partir del promedio general de todas las asignaturas cursadas por cada estudiante.

En el nivel de premedia (séptimo, octavo y noveno grado) se registra el mayor porcentaje de estudiantes con deficiencias académicas. En este nivel 167,802 estudiantes (91.33%) aprobaron todas las materias, mientras que 15,920 alumnos presentan deficiencias académicas, es decir un 8.67%

En el nivel de media, que comprende décimo, undécimo y duodécimo grado, las estadísticas reflejan que 123,642 estudiantes (96.2 %) aprobaron el primer trimestre sin registrar materias deficientes, mientras que 4,890 alumnos, unos 3.8% presentan cuatro o más asignaturas con bajo rendimiento.

El director de Planificación detalló que los estudiantes considerados de bajo rendimiento son aquellos que han acumulado cuatro o más asignaturas deficientes. No obstante, aclaró que aún tienen la posibilidad de recuperar esas materias durante los dos trimestres restantes antes de que concluya el año escolar.

Con respecto a las asignaturas con los mayores niveles de reprobación, destacan Física (22.6 %), Contabilidad (17.8 %), Química (17.2 %) y Matemáticas (14.5 %), áreas en las que el Meduca implementará estrategias focalizadas para mejorar los resultados.

Mientras que las provincias con mejor desempeño y excelencia académica- estudiantes con notas entre 4.8 y 5.0 en promedio, destacan Los Santos, seguido de Veraguas y Herrera.