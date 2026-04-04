Panamá, 06 de abril del 2026

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    Más de 77 mil vehículos se movilizan al interior por Semana Santa 2026

    Yaritza Mojica
    Más de 77 mil vehículos se movilizan al interior por Semana Santa 2026
    El año pasado se movilizaron más de 89 mil vehículos hacia el interior del país en los días de asueto. Archivo

    Más de 77,127 vehículos han viajado hacia diversas provincias del interior del país durante los días de asueto por la Semana Santa 2026, reportó la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional.

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    Autoridades aplicarán inversión de carriles por motivo de la Semana SantaSemana Santa en Panamá: se esperan 300,000 visitantes y $6 millones en impacto económico

    El aforo vehicular se registra desde el mediodía del jueves 2 de abril hasta las 6:00 p.m. del viernes 3 de abril, lo que indica que, durante la noche de ayer y parte del día de hoy, se espera que más conductores se desplacen hacia el interior del país.

    Según la DNOT, se han aplicado 1,493 infracciones de tránsito, de las cuales 441 son por exceso de velocidad y 24 por embriaguez comprobada; además, 124 vehículos han sido removidos con grúa.

    Tanto la DNOT como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se mantienen a lo largo de la vía Interamericana para la regulación del tráfico y la asistencia a los conductores, acciones que forman parte del operativo de seguridad de Semana Santa.

    Por su parte, la ATTT mantendrá el monitoreo del aforo vehicular y la movilidad en puntos clave de la red vial, como Sajalices, donde se supervisa el flujo hacia el sector oeste y las zonas de playa.

    Asimismo, en el sector de Santa María se da seguimiento a la afluencia vehicular hacia la región de Azuero; en Divisa, hacia las provincias de Veraguas y Chiriquí; y en Las Garzas, hacia el sector este del país.

    En cuanto a las proyecciones, se espera un incremento en el flujo de vehículos con respecto al año anterior, cuando se movilizaron 89 mil autos; mientras que para este año se prevé que la cifra supere los 100 mil.

    Con respecto al retorno hacia la ciudad capital, la Dirección de Operaciones de Tránsito indicó que se tiene previsto implementar la inversión de carriles el domingo, desde Las Uvas de San Carlos hasta Sajalices de Capira, y desde Campana hasta El Nazareno de La Chorrera, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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