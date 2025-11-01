Más de 8 mil vehículos se desplazan hacia el interior por las fiestas patrias este 31 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unos 8,700 vehículos han viajado hacia el interior del país la tarde de este viernes 31 de octubre, con motivo de las fiestas patrias, informó la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

De acuerdo con la entidad, hasta las 5:30 p.m. se había registrado un aforo de 8,762 vehículos, cifra que se espera aumente en las próximas horas.

Por su parte, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional informó que a las 7:00 p.m. de este viernes concluyó la inversión de carriles que estuvo habilitada desde las 2:30 p.m., en el tramo que va desde la avenida de Los Mártires hasta Arraiján Cabecera.