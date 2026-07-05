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    Más de 800 personas están en albergues por las lluvias en Panamá que dejan un fallecido

    EFE
    Más de 800 personas están en albergues por las lluvias en Panamá que dejan un fallecido
    Atención de afectados por las lluvias en Bocas del Toro. Tomanda de Sinaproc

    Más de 800 personas permanecen en albergues en una región occidental de Panamá, mayoritariamente indígena, debido a las fuertes lluvias que azotan el país y que han dejado una niña muerta, un suceso que lamentó este domingo el presidente panameño, José Raúl Mulino.

    “Muy lamentable el fallecimiento de la niña en Bocas del Toro, mi sentido pésame a su familia. Tenemos un equipo interministerial en territorio con ayudas y asistencia. Solicito seguir las recomendaciones del @SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Civil)”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en alusión al Sistema Nacional de Protección Civil, el ente nacional de socorro.

    El Sinaproc informó este domingo que 804 personas se encuentran en albergues habilitados en cinco escuelas y una casa comunal de Changuinola, un municipio de la provincia de Bocas del Toro situado a unos 600 kilómetros de la capital panameña.

    La zona ha sido golpeada desde hace varios días por lluvias fuertes, que continuaron el sábado, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de una niña de 12 años que fue sepultada por un deslizamiento de tierra, de acuerdo con la información oficial.

    El Sinaproc contabilizó hasta las primeras horas de este domingo en Bocas del Toro 456 viviendas y 1,716 personas afectadas, además de las 804 situadas en albergues, así como nueve deslizamientos de tierra y uno de rocas.

    Todo el territorio panameño se encuentra bajo una alerta de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas, que estará vigente hasta el lunes.

    EFE

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