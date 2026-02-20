Más de 876 mil estudiantes regresan a clases el 2 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El año escolar 2026 iniciará oficialmente el próximo lunes 23 de febrero con la semana de organización docente en los centros educativos oficiales y particulares del país, dando paso al regreso a clases el 2 de marzo para 876,605 estudiantes a nivel nacional.

Según el Ministerio de Educación (Meduca), serán 52,790 docentes, más 3,150 educadores elegidos en el Concurso de Nombramiento 2026, quienes ya están tomando posesión de sus cargos.

Todos ellos se incorporarán a sus planteles para organizar aulas, planificaciones y estrategias pedagógicas, previo a la llegada de los alumnos, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al particular.

Con respecto a la apertura de clases en los 3,112 centros educativos que existen a nivel nacional, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que el 99.5% de los planteles abrirá sus puertas.

Solo 13 centros, ubicados en Colón, Emberá Wounaan, Darién y la comarca Ngäbe Buglé, desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales para garantizar la continuidad académica.

Las escuelas que no iniciarán clases en la primera semana son: la Escuela San Vicente de Paúl, en Colón; Krinchadrua, en la comarca Emberá Wounaan; la Escuela Boca de Lara, el IPT Agua Fría y la Escuela Edamia Mendoza, en la provincia de Darién; así como Cerro Iglesia, Llano Palma, Nueva Esperanza, Guayacán, Mutarí, Taboré, Cayo Palma y Quebrada Peces, en la comarca Ngäbe Buglé.

Molinar indicó que, en algunos casos, se aceleran trámites con el Cuerpo de Bomberos de Panamá para las respectivas verificaciones, así como procesos de legalización de terrenos.

“Existen planteles que no pueden ser intervenidos aún por problemas de titulación o litigios de tierras”, señaló la ministra.

El Meduca también informó que, para asegurar el inicio oportuno en áreas de difícil acceso, la institución coordina, junto al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el traslado de 1,697 docentes hacia las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como a Darién y Bocas del Toro, a partir del 21 de febrero.

Avances en mantenimiento e infraestructura

El director nacional de Mantenimiento, Héctor Branca, señaló que se ejecutan acciones por $15.3 millones en 2,726 planteles, que abarcan reparaciones de techos, instalación de aulas prefabricadas reutilizables e intervenciones en sistemas eléctricos, fotovoltaicos y de agua.

A ello se suma el Plan de Verano 2026, que benefició a 287,708 estudiantes en 820 centros educativos, con una inversión de $1.8 millones, así como el Plan Libertad, mediante el cual personas privadas de libertad han intervenido 300 escuelas en 10 regiones.

Previo al inicio del año escolar el próximo 2 de marzo en la Escuela República de Francia, en Cerro Batea en San Miguelito se realiza trabajos de pintura de todo el centro educativo. Foto : Elysée Fernández

Sumado a estos trabajos, en la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, coordinada por María Pineda, se desarrollan 130 proyectos por un monto global de $738.3 millones, que incluyen obras en ejecución, adjudicadas y en proceso de licitación, impactando a decenas de miles de estudiantes en todo el país.

Pineda detalló que, de estos proyectos, 44 se encuentran en ejecución, 16 ya han sido adjudicados, 12 están en acto público y 25 están próximos a publicarse. Además, 33 iniciativas permanecen en fase de desarrollo técnico.

Entre los proyectos en ejecución destacan el Instituto Urracá, en Veraguas; el Colegio Secundario Ángel María Herrera, en Coclé; y el colegio Jeptha B. Duncan, en Panamá Este, que está próximo a recibir orden de proceder.

Asimismo, uno de los proyectos de mayor envergadura, el Colegio Gran Bretaña, fue finalmente adjudicado tras superar un proceso de impugnaciones.

Las losas y pabellones del Instituto Alfredo Cantón fueron evaluados recientemente por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para determinar su condición. Cortesía

En el caso del Instituto Dr. Alfredo Cantón, en el distrito de San Miguelito, Pineda explicó que el proyecto deberá ser elevado nuevamente a acto público, luego de que el proceso anterior fuera declarado desierto tras ocho meses de impugnaciones.

Además, 11 centros educativos operarán temporalmente en instalaciones alquiladas —con un costo de $2.6 millones— mientras culminan trabajos de mejora en sus sedes permanentes, garantizando la continuidad educativa de más de 10 mil alumnos.

Se trata de los centros educativos Instituto Comercial Bolívar; Centro de Educación Básica General (C.E.B.G.) Gran Bretaña; C.E.B.G. República de Venezuela; Academia Panamá para el Futuro; C.E. Bilingüe República de Chile; Colegio Santa Familia; C.E. Medalla Milagrosa; Instituto Dr. Alfredo Cantón; Colegio Manuel María Tejada Roca; y la Escuela María Henríquez (San Juan Pablo II).

Internet para las escuelas y laptops para los docentes

En el ámbito tecnológico, el viceministro administrativo, Roberto Sevillano, informó que 1,223 centros oficiales ya cuentan con internet de alta velocidad (1,000 Mbps). La meta, según el Meduca, es que el 100% de las escuelas del país tenga conectividad, cuando antes solo entre el 40% y el 45% contaba con este servicio.

Además, Sevillano señaló que el nuevo contrato representa un ahorro del 97% para el Estado, equivalente a más de $1.5 millones mensuales.

En paralelo, ya se encuentra en ejecución el contrato para la adquisición de 54 mil computadoras portátiles destinadas a docentes, mientras que la licitación para 531,250 laptops para estudiantes fue declarada desierta, por lo que la entidad busca relanzar el proceso.

El viceministro explicó que el plan no se limita a la entrega de equipos, sino que incluye un programa integral de contenidos digitales e integración tecnológica en las aulas, como parte de una estrategia para reducir la brecha digital.

Actualmente, el país mantiene un rezago estimado de hasta 20 años frente a otras naciones en materia de tecnología educativa.

La capacitación docente también forma parte de esta transformación.

Un total de 150 educadores del programa Entre Pares fortalecen sus competencias digitales mediante formación especializada en Google for Education y herramientas de inteligencia artificial como Gemini y NotebookLM, impulsando metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje.

Ejecución presupuestaria

Con respecto a la ejecución presupuestaria, la ministra Molinar aseguró que la gestión se ha enfocado en la eficiencia y la calidad, y no en gastar recursos únicamente para cumplir metas administrativas.

Según explicó, la estrategia ha sido optimizar cada dólar invertido, priorizando proyectos bien planificados y con estándares adecuados para garantizar resultados sostenibles en el tiempo.

Ministra de Educación, Lucy Molinar. Cortesía

Molinar destacó que, en una sola licitación, el Ministerio logró un ahorro de $1,523 millones, como parte de un proceso de revisión y reestructuración institucional orientado a mejorar la gestión de los fondos públicos.

“No se trata de correr a gastar, sino de invertir correctamente”, enfatizó.

En materia de infraestructura, informó que durante 2025 se culminaron 45 proyectos que se encontraban inconclusos o en estado crítico.

Estas obras fueron terminadas con los materiales y especificaciones apropiadas, luego de detectar deficiencias en trabajos anteriores.

La ministra señaló que, en varios planteles, fue necesario corregir fallas como la instalación de puertas de material inadecuado, pisos resbaladizos y otros acabados que no cumplían con las condiciones requeridas para entornos escolares.

“Estamos haciendo cada proyecto con la dedicación y el cuidado que merecen los fondos del Estado”, subrayó.