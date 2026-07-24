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    Más del 50% del agua potable se pierde en Arraiján por la rotura de tuberías

    El Idaan inició un operativo para reparar más de 150 fugas de agua en Arraiján, donde la mitad del agua potable producida en Panamá Oeste se pierde por daños en la red de distribución lo que afecta el abastecimiento de miles de personas.

    Yaritza Mojica
    Más del 50% del agua potable se pierde en Arraiján por la rotura de tuberías
    El Idaan realiza operativo de Panamá sin Fugas en el distrito de Arraiján. Cortesía

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició este viernes 24 de julio un operativo para reparar más de 150 fugas de agua en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde cerca del 50 % del agua potable producida se pierde debido a roturas en tuberías y otras deficiencias del sistema.

    Actualmente comunidades como 7 de Septiembre, Loma de Piedra, Nueva Esperanza y Loma Cobá, entre otras, enfrentan diariamente problemas de abastecimiento de agua potable. A esta situación se suman las fugas en la red de distribución, que agravan la baja presión y la falta del suministro en distintos sectores del distrito.

    Según el Idaan, en la provincia de Panamá Oeste se producen, en promedio, 147 millones de galones de agua por día; sin embargo, casi la mitad de ese volumen se pierde debido a fugas en la red de distribución y otras anomalías del sistema. La recuperación de ese caudal permitirá aumentar la presión del servicio y mejorar progresivamente el abastecimiento en las comunidades afectadas.

    Más del 50% del agua potable se pierde en Arraiján por la rotura de tuberías
    El Idaan ejecuta plan integral para reducir fugas de agua que mantiene un pérdida del 50% del agua potable en Arraiján. Cortesía

    El director del Idaan, Juan Antonio Tercero, explicó que para el operativo Panamá Sin Fuga fueron desplegados más de 140 funcionarios, organizados en nueve cuadrillas, con el apoyo de personal de la Gerencia Metropolitana y del interior del país.

    El operativo comenzó en Loma Cobá, donde los técnicos iniciaron la reparación de una tubería rota ubicada a un costado de la carretera Panamericana. Esta avería afecta el suministro de agua potable en las comunidades cercanas.

    Los trabajos se desarrollarán en Arraiján Cabecera, Cerro Silvestre, Vista Alegre, Juan Demóstenes Arosemena y Burunga, corregimientos donde se concentra un importante número de daños en la red de distribución.

    Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la recuperación del agua que actualmente se pierde por las fugas permitirá atender una de las principales necesidades de los residentes de Arraiján, quienes durante años han enfrentado problemas de baja presión y falta de suministro en diversos sectores.

    “Este programa busca recuperar agua que se pierde todos los días a causa de las fugas y que la población panameña tanto necesita. Este es un tema crucial que no se atendió en el pasado y que ayudará enormemente a las áreas donde no llega el recurso o la presión es muy baja. Es parte del proceso de modernización para llevarle agua a los panameños, una de las demandas más importantes que el presidente Mulino está atendiendo como prioridad”, expresó Orillac.

    El programa Panamá Sin Fuga, que comenzó previamente en la provincia de Panamá, busca disminuir las pérdidas de agua potable mediante la reparación de tuberías deterioradas y la recuperación de caudales que actualmente no llegan a los usuarios debido al deterioro de la red de distribución.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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