Más médicos graduados y más competencia: el reto de la nueva generación de doctores

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aumento de médicos graduados en Panamá supera la capacidad del sistema de salud para incorporarlos. Recién egresados enfrentan dificultades para acceder al internado, mientras crece el debate sobre elevar el puntaje del examen de certificación y regular el ingreso a las universidades.

El aumento en la cantidad de médicos graduados en Panamá comienza a generar preocupación entre quienes están dando sus primeros pasos en la profesión.

Guillermo Corrales, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), asegura que el principal obstáculo aparece justo después de terminar la carrera: conseguir una plaza para realizar el internado, requisito indispensable para obtener la idoneidad y ejercer la medicina.

La situación quedó en evidencia en octubre de 2025, cuando 203 médicos recién graduados quedaron fuera del proceso de asignación de plazas conocido como “Viva Voz”. Sin ese paso, no podían iniciar su internado.

Meses después, esos mismos egresados volvieron a presentarse al proceso más reciente, realizado el pasado 13 de marzo. En esta ocasión lograron ingresar junto con otros 193 aspirantes. En total, se espera que en abril comiencen su internado 396 médicos en instalaciones del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS).

Corrales no formó parte del grupo de los 203 médicos que quedó fuera en 2025, pero consideró que el episodio refleja una preocupación creciente entre los nuevos profesionales.

“Hay médicos que se gradúan y no consiguen plaza. Les toca esperar, y en ese tiempo pueden pasar meses o incluso años”, comentó.

El joven médico relata que incluso ha recibido llamadas de colegas frustrados por no poder iniciar su práctica.

“He recibido llamadas de personas que me dicen que estudiar medicina fue la peor decisión de su vida porque no han logrado ejercer”, contó.

A su juicio, el problema radica en que actualmente se están graduando más médicos de los que el sistema público de salud puede absorber para realizar el internado.

Durante la conversación también destacó los resultados académicos de la última promoción MED-19 de la Facultad de Medicina de la UP, en el examen de certificación básica.

“De 74 estudiantes, 34 obtuvimos puntaje internacional. El puntaje más alto fue de 93 y hubo varios compañeros con notas por encima de 90”, explicó.

Según detalló, cerca del 45% de su promoción alcanzó puntajes internacionales, uno de los mejores resultados registrados por la facultad.

Corrales el viernes acudió al proceso de “Viva Voz” para escoger su plaza. Desde días antes tenía claro que realizaría su internado entre la Ciudad de la Salud y el Hospital Nelson Collado.

Presupuesto y capacidad hospitalaria

Corrales señaló que una de las principales limitaciones es el presupuesto del Estado, así como la capacidad de los hospitales para formar médicos internos.

Explicó que cada interno debe atender un número mínimo de pacientes como parte de su formación, por lo que saturar las salas con demasiados estudiantes afectaría la calidad del aprendizaje.

“Cada médico interno debe tener un mínimo de pacientes para poder formarse adecuadamente. No se puede poner tres internos para cinco pacientes, porque entonces ninguno aprende lo suficiente”, indicó.

También manifestó que las plazas suelen variar durante el año dependiendo de los recursos disponibles. Tradicionalmente se abren más cupos al inicio del año, cuando el presupuesto institucional es mayor.

Graduados de medicina revisan el tablero de asignación de plazas durante el proceso ‘Viva Voz’, donde compiten por iniciar su internado en hospitales del país. Foto/Elysée Fernández

Aumento del puntaje de certificación

Ante esta situación, Corrales consideró que una de las medidas que podría ayudar a mejorar el sistema sería aumentar la nota mínima para aprobar el examen de certificación médica.

Actualmente, el puntaje mínimo ronda los 50 puntos, pero el joven propone elevarlo a 60.

“Ya no es suficiente sacar 50 o 55. Eso no garantiza una plaza. Si queremos mantener la meritocracia y asegurar que los mejores estudiantes ingresen al sistema, el puntaje debería aumentar”, sostuvo.

El examen de certificación es una prueba nacional que deben aprobar los egresados de medicina para poder realizar el internado hospitalario, pues el puntaje es clave para lograr una plaza.

Incluso, el Consejo Interinstitucional de Certificación Médica del Ministerio del Minsa aumentó el puntaje mínimo del examen de certificación médica del 41 al 45, según la Resolución No. 1 publicada el 4 de junio de 2025.

Guillermo Corrales, médico que obtuvo uno de los puntajes más altos en el examen de certificación. 09 de marzo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Desde 2014, el examen de certificación básica, administrado en conjunto con la UP y el Consejo de Evaluación Médica de Estados Unidos (National Boards of Medical Examiners), tiene como objetivo garantizar que los aspirantes al internado médico cuenten con los conocimientos esenciales para ejercer la medicina con seguridad y calidad.

Lea también: Egresados de medicina en universidades privadas fracasan en la certificación básica

Regular el ingreso a las universidades

Otra preocupación es el aumento en la cantidad de estudiantes que ingresan a la carrera, especialmente en universidades privadas.

Corrales considera que debería existir un filtro de admisión más riguroso para evitar una sobreoferta de médicos en el país.

“Las universidades tienen que hacer un filtro. Un estudiante de 17 o 18 años muchas veces no sabe realmente a lo que se enfrenta en medicina. Es una carrera que exige mucho sacrificio”, explicó.

Lea también: ‘Debe haber un filtro’: ministro de Salud plantea regular el ingreso a medicina

En ese sentido, respaldó la propuesta del Minsa de que se realice una prueba nacional de admisión obligatoria para todos los estudiantes que deseen ingresar a estudiar la carrera en universidades privadas, como se realiza en la Universidad de Panamá.

“Es algo que debimos tener desde hace mucho tiempo. Es mejor tarde que nunca”, afirmó.

Según las proyecciones del Minsa, Panamá requiere entre 400 y 500 nuevos médicos por año. Sin embargo, el número de estudiantes que inicia la carrera supera ampliamente esa cifra, lo que genera una sobrepoblación de egresados sin espacios para completar su formación clínica.

Actualmente, se gradúan cerca de 750 médicos idóneos por año, lo que implica que cada dos años se incorporan alrededor de 1,500 nuevos profesionales al mercado laboral. Esta diferencia entre la demanda del sistema de salud y la cantidad de egresados genera una sobrepoblación de médicos que buscan completar su formación clínica.

Consejos para quienes quieren estudiar medicina

Ante el creciente nivel de competencia en la profesión, Corrales recomendó a los jóvenes que desean estudiar medicina hacerlo principalmente por vocación.

“Medicina es una carrera muy hermosa, pero no debe estudiarse por dinero. Implica muchos años de sacrificio y dedicación”, expresó.

También aconseja a los futuros médicos buscar formas de diferenciarse profesionalmente mediante la investigación, la participación en congresos y el desarrollo académico.

“Hoy ya no basta con tener el título. Hay que hacer investigación, presentar trabajos en congresos y seguir formándose constantemente”, afirmó.

Mientras se prepara para iniciar su internado, Corrales ya piensa en el siguiente paso de su carrera: especializarse primero en medicina interna y luego en cardiología.

“En Panamá hacen falta muchos cardiólogos. Es un área que me apasiona y en la que me gustaría desarrollarme”, señaló.

Mientras se prepara para iniciar su internado, Corrales consideró que el país debe abrir una conversación más amplia sobre la planificación del recurso humano en salud. Aseguró que, sin medidas que equilibren la formación de nuevos médicos con la capacidad del sistema para incorporarlos, el problema podría repetirse en los próximos años.