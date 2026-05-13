Más usuarios dejan el carro y saturan el transporte público en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aumento en el precio del combustible ha llevado a más panameños a dejar sus autos particulares y optar por el transporte público, provocando un incremento en la demanda del Metro de Panamá y MiBus, especialmente durante las horas pico.

El incremento en los precios del combustible en Panamá está generando cambios en la movilidad urbana y obligando a miles de ciudadanos a dejar sus vehículos particulares para optar por el sistema de transporte público, especialmente el Metro de Panamá y MiBus.

En los últimos dos meses, tanto el Metro de Panamá como MiBus han reportado un aumento significativo en la demanda de pasajeros, sobre todo durante las horas pico, lo que ha obligado a implementar nuevas estrategias operativas.

En el caso del Metro de Panamá, la demanda diaria pasó de unos 380 mil pasajeros a un promedio de 420 mil usuarios, alcanzando incluso jornadas de hasta 450 mil viajes, lo que representa un incremento de entre 11% y 18%.

La demanda diaria promedio en días laborables fue de 251,896 en enero de 2026, aumentando a 280,683 en marzo de 2026, lo que representa un incremento de aproximadamente 11.4% en dos meses. Para ponerlo en perspectiva, en marzo de 2024, la demanda diaria en días laborales era de 257,831, lo que indica que la demanda actual supera en 8,852 casos, o un incremento de alrededor de 3.4% en comparación con marzo de 2024.

Un escenario similar se registra en el sistema de transporte masivo MiBus, donde en los últimos meses también se ha observado un aumento en la movilización de pasajeros. Por ejemplo, en febrero, cuando aún no se reflejaba el impacto del alza del combustible, MiBus movilizó 10,767,932 pasajeros. Sin embargo, en marzo, cuando comenzaron los primeros aumentos en los precios, la demanda subió a 13,444,594 usuarios.

En abril, MiBus movilizó 12,885,493 pasajeros, lo que representa un incremento de 1,499,308 usuarios, equivalente a un 13% más en comparación con los 11,386,185 registrados en abril de 2025, según datos de la empresa.

El comportamiento de las cifras refleja un cambio en los hábitos de movilidad de los panameños. Solo en marzo de 2026, el Metro movilizó más de 10.3 millones de pasajeros, mientras que MiBus superó los 13.4 millones de usuarios en ese mismo mes.

El incremento en el precio del combustible continúa impulsando a más personas a utilizar el transporte masivo como una alternativa más económica. No obstante, el desafío para las autoridades será mantener la capacidad operativa y optimizar la calidad del servicio para evitar aglomeraciones y largos tiempos de espera durante las horas pico.

A criterio de los usuarios, el aumento en la demanda del Metro y MiBus se debe a que muchos ciudadanos han dejado sus autos particulares por el alto costo del combustible. Luis Torres, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, aseguró que esta situación ha provocado una mayor saturación, especialmente en horas pico.

Torres señaló que el Metro evalúa incorporar más trenes y vagones para atender la demanda, aunque advirtió que estos cambios requieren estudios técnicos relacionados con la velocidad y la seguridad. También indicó que MiBus necesita ampliar su flota con buses eléctricos y unidades más pequeñas para mejorar la cobertura.

Como alternativa para reducir la congestión, propuso retomar los horarios escalonados de entrada y salida en instituciones públicas y empresas privadas, medida que anteriormente ayudó a disminuir la presión sobre el sistema de transporte público.

Gran movimiento de pasajeros se ha registrado en el Metro de Panamá. Foto: Elysée Fernández

Nuevas estrategias operativas en las líneas 1 y 2

Para hacer frente a esta demanda, desde el 11 de mayo el Metro de Panamá implementó una nueva estrategia operativa en las estaciones terminales de las líneas 1 y 2.

Luis Carlos Díaz, director de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá, explicó que el aumento de usuarios ha alcanzado jornadas de hasta 450 mil viajes diarios.

Díaz atribuyó parte de este incremento al alza en el precio de los combustibles y a la reciente apertura del intercambiador de buses de Villa Zaíta, que sumó aproximadamente 4,200 usuarios diarios adicionales a la Línea 1.

Como parte de la nueva operación, los trenes comenzaron a utilizar de forma alternada ambos andenes en las estaciones terminales de Villa Zaíta y Albrook, en la Línea 1, así como en San Miguelito, en la Línea 2. Hasta ahora, los trenes llegaban a un solo andén, realizaban una maniobra y luego abordaban pasajeros desde el lado opuesto.

El aumento en el precio del combustible ha llevado a más panameños a dejar sus autos particulares y optar por el transporte público, provocando un incremento en la demanda del Metro de Panamá y MiBus, especialmente durante las horas pico. Cortesía

Con el nuevo sistema, los trenes se intercalarán entre ambos andenes para reducir tiempos de maniobra y mejorar la distribución de pasajeros.

Díaz señaló que esta medida permitirá que los trenes salgan con menor ocupación desde las terminales y lleguen menos congestionados a estaciones de alta demanda, como San Miguelito.

Para facilitar la transición, el Metro desplegará personal adicional en las estaciones y reforzará la orientación a los usuarios mediante campañas informativas y docencia en sitio.

El funcionario indicó que actualmente la Línea 1 opera con su máxima capacidad de 26 trenes, cada uno con capacidad para mil pasajeros. Ante el crecimiento sostenido de la demanda, el Metro evalúa la compra de entre seis y diez trenes adicionales para ambas líneas.

También explicó que el sistema enfrenta mayores exigencias de mantenimiento tras más de 13 años de operación, con apenas tres horas disponibles cada noche para realizar trabajos técnicos antes del reinicio del servicio diario.

MiBus activa plan de contingencia

Frente al aumento internacional del precio del combustible, MiBus informó que activó un plan de contingencia enfocado en optimizar recursos y mantener la estabilidad de la tarifa para los usuarios.

La empresa detalló que entre enero y abril de 2026 el costo del combustible aumentó cerca de un 98 %, elevando el gasto mensual de 2 millones de dólares a 3.8 millones, pese a que se redujo el consumo de galones y los kilómetros recorridos mediante ajustes operativos y mejoras en la eficiencia del sistema.

MiBus reporta un crecimiento del 13% en la movilización de pasajeros en los primeros cuatro meses de 2026. Foto: Elyseé Fernández

Uno de los principales ajustes implementados por MiBus fue la puesta en funcionamiento del intercambiador Metro Villa Zaíta, que fortalece la conexión entre buses y el Metro de Panamá.

La nueva terminal ya moviliza cerca de 10 mil pasajeros diarios y ofrece acceso a 10 rutas, incluyendo servicios hacia Ciudad de la Salud, Merca Panamá y sectores de Panamá Norte.

La empresa también destacó que el incremento de usuarios ha estado acompañado por una mayor oferta de buses en circulación. Durante abril se realizaron 5.5 millones de viajes comerciales, superando los 5.4 millones registrados en el mismo mes de 2025.

Según MiBus, esto forma parte de una estrategia para mejorar la cobertura y optimizar la frecuencia del servicio en distintos puntos de la capital y San Miguelito.