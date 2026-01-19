Matrícula 2026 en Udelas se extiende: estas son las carreras que aún tienen cupos

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) informó que el proceso de matrícula para el año académico 2026 se ha extendido hasta el próximo 29 de enero, exclusivamente para carreras específicas que aún cuentan con cupos disponibles. Esto, con la finalidad de ofrecer una nueva oportunidad a los aspirantes a estudios de licenciatura.

La directora de Admisión y Orientación Psicológica, Alix Antúnez, explicó −a través de un comunicado− que en la Facultad de Educación Especial y Pedagogía permanece abierta la inscripción para las licenciaturas en Informática Educativa, Educación Artística Integral, Orientación Educativa y Educación Intercultural Bilingüe.

En tanto, la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano dispone de cupos en las carreras de Gerontología, Educación Social, Educación y Seguridad Vial, Traducción e Interpretación en Lengua de Señas, Gestión Cultural y Folklore, así como Gestión Turística Bilingüe.

Por su parte, la Facultad de Biociencias y Salud Pública mantiene abierta la matrícula para la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores.

Udelas recordó que las clases de verano y los cursos propedéuticos para estudiantes de primer ingreso iniciaron el pasado 12 de enero, mientras que los cursos de nivelación en las carreras de educación comenzaron este 19 de enero.

Para el año académico 2026, la universidad proyecta recibir más de 3,500 estudiantes de primer ingreso.

PERÍODOS ACADÉMICOS 2026

+ Verano: del 12 de enero al 20 de febrero

+ Primer semestre: del 16 de marzo al 4 de julio

+ Segundo semestre: del 3 de agosto al 21 de noviembre