Matrículas 2026: el Meduca anuncia fechas clave para la inscripción de estudiantes

El inicio del calendario escolar 2026 está cada vez más cerca y los padres ya deben prepararse para inscribir a sus hijos. El Ministerio de Educación (Meduca) anunció las fechas clave para la matrícula de estudiantes que ingresan por primera vez a prekínder, kínder y primer grado, los que avanzan de grado, y aquellos provenientes de escuelas particulares o del exterior que aún no cuentan con cupo.

Para los alumnos de primer grado, con seis años cumplidos al 22 de marzo de 2026, la matrícula se realizará del 15 al 19 de septiembre de 2025. Los estudiantes que ingresan por primera vez a primero, séptimo y décimo grado podrán registrarse del 22 al 26 de septiembre. Por su parte, aquellos que avanzan a otros grados de primaria, premedia y media deberán inscribirse entre el 20 y 24 de octubre de 2025, mientras que los estudiantes de escuelas particulares o del exterior sin cupo tendrán su período de inscripción del 13 al 17 de octubre.

El anuncio de estas fechas permitirá a los padres y acudientes planificar la inscripción de manera organizada, evitando aglomeraciones en los centros educativos y asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a la educación.

El director general de Educación, Edwin Gordón, explicó que en caso de que un padre de familia no encuentre cupo en la escuela de su preferencia, deberá acudir a la Dirección Regional de Educación correspondiente. Allí, a través de la Comisión de Inscripción Regional, se gestionará la asignación de cupo en un plantel alternativo, garantizando que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo.

Gordón también enfatizó la importancia de presentar todos los documentos requeridos, que incluyen la copia de la cédula juvenil del estudiante, la del acudiente y cualquier otro requisito que solicite cada centro educativo. Recomienda a los padres organizar la documentación con anticipación y verificar los requisitos específicos de su escuela para evitar retrasos durante el proceso.

Cabe destacar que las inscripciones para prekínder, kínder y primer grado se realizaron del 1 al 5 de septiembre de 2025, para niños con 4 y 5 años cumplidos al 22 de marzo de 2026.

El Decreto No. 49 del 8 de septiembre de 2025 establece que las clases iniciarán el 2 de marzo de 2026 en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, tanto del primer como del segundo nivel de enseñanza.

Con estas medidas, el Meduca busca garantizar un inicio escolar ordenado, seguro y equitativo, evitando problemas de cupo y agilizando los procesos para miles de estudiantes en todo el país.