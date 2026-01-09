Mayer busca impulsar nuevo festival de carnaval en la capital con enfoque internacional; culecos serán reducidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, anunció la creación de un nuevo festival de carnaval en la ciudad, concebido como un evento de proyección internacional que busca atraer turistas y generar ingresos para el país durante las fechas tradicionales del carnaval.

Con respecto a los tradicionales Carnavales de la City, que incluían los “culecos” o la “mojadera” que se desarrollaban en la Cinta Costera, Mizrachi explicó que estas actividades serán reducidas a su mínima expresión.

“Hay que abrir la mente. Si tú quieres culequear, te vas para el interior. Aquí, en la ciudad de Panamá, vamos a transformar lo que tú esperas de las fechas de carnaval para crear un producto realmente nuevo, sin alejarnos de nuestra cultura panameña. ¿Va a haber mojadera? Claro que sí”, resaltó el alcalde.

De acuerdo con lo explicado, la iniciativa del festival de carnaval en la ciudad apunta a crear un producto turístico distinto al carnaval tradicional, alineado con celebraciones similares que se realizan en otras ciudades de Latinoamérica y el Caribe.

Para su primera edición, el festival tendrá un enfoque caribeño, con énfasis en la música y el entretenimiento, sin replicar elementos clásicos como los desfiles de carros alegóricos o la elección de reinas, que continuarán siendo parte de los carnavales del interior del país.

Según el alcalde capitalino, el evento sí incluirá actividades recreativas propias de la temporada, como los conocidos “culecos” o “mojaderas”, pero bajo un concepto diseñado para resultar atractivo al visitante extranjero, similar a los grandes festivales que posicionan a destinos como Río de Janeiro durante el carnaval.

La propuesta busca diversificar la oferta turística y ofrecer una alternativa urbana para quienes permanezcan en la ciudad durante estas fechas, mientras que quienes deseen vivir el carnaval tradicional podrán seguir desplazándose al interior del país.

Con este festival, se pretende impulsar el turismo, dinamizar la economía y atraer nuevos ingresos, aprovechando la temporada de verano y proyectando a la ciudad de Panamá como un destino cultural y musical durante el carnaval.