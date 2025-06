Mayer Mizrachi explota tras liberación de ‘bien cuidados’: ‘¿Para qué uno legisla aquí?’

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, manifestó su indignación tras conocerse que varios individuos conocidos como “bien cuidados” fueron liberados sin recibir sanciones, pese a haber sido retenidos durante un operativo sorpresa realizado el jueves 5 de mayo por la noche.

Durante una declaración enérgica, Mizrachi criticó el actuar de los jueces de paz, a quienes señaló por no aplicar las sanciones estipuladas en la normativa vigente, que incluyen multas de hasta $1,000 o trabajos comunitarios por un periodo de hasta 90 días.

“Estoy bien cabreado ahorita mismo. Los ”bien cuidados" que recogimos anoche, a todos les dieron calle. Los jueces de paz no les aplicaron ninguna sanción, entonces dime: ¿para qué uno legisla aquí? ¿Qué mensaje están mandando?”, cuestionó el alcalde.

El alcalde advirtió que esta omisión envía un mensaje negativo a la ciudadanía, fomentando la impunidad y afectando el bienestar público. “Estás mandándole a la ciudadanía un mensaje de: ‘no me importas, no me importan tus derechos ni tu bienestar’. Y al ”bien cuidado" le estás diciendo: ‘roba celular, extorsiona, pide plata a cambio de no romper una ventana de carro, que no te va a pasar nada’”, expresó con preocupación.

Mizrachi recordó que el Concejo de Panamá aprobó sanciones claras para estos casos, e insistió en la necesidad de que los jueces de paz cumplan con su rol sancionador.

Lea también: Conducir ante el juez de paz: nueva medida para frenar a los ‘bien cuidados’

También destacó que el operativo fue realizado en conjunto con la Policía Municipal, reiterando su compromiso con la seguridad ciudadana.

El alcalde finalizó su intervención haciendo un llamado firme a las autoridades correspondientes para que se apliquen las medidas legales y se garantice la tranquilidad de los panameños.