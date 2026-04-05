Panamá, 06 de abril del 2026

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    Mayer Mizrachi se deslinda de polémica por lema en nuevas placas vehiculares

    Yaritza Mojica
    Mayer Mizrachi se deslinda de polémica por lema en nuevas placas vehiculares
    Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Cortesía

    El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, salió al paso de la polémica generada por la incorporación del lema “Con paso firme” en las nuevas placas vehiculares 2026-2030, marcando distancia de las críticas surgidas en torno a este diseño.

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    Ante los recientes señalamientos, el alcalde aclaró que los municipios no tienen injerencia en la elaboración de las placas. “Las alcaldías no tienen nada que ver en el diseño ni en la impresión de las placas. Eso lo hace el Gobierno nacional por medio de la ATTT”, afirmó.

    Mayer Mizrachi se deslinda de polémica por lema en nuevas placas vehiculares
    Nuevo diseño de placa vehicular 2026-2030. Cortesía

    La controversia surgió luego de que la diputada Yamireliz Chong señalara que la inclusión de un eslogan asociado a la actual administración en un documento oficial de uso obligatorio —con vigencia de cinco años— constituye una imposición arbitraria por parte de la Alcaldía y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

    El diseño de las nuevas placas, correspondientes al periodo 2026-2030, fue elaborado por la ATTT, entidad responsable de su emisión a nivel nacional. Las primeras unidades ya comenzaron a ser distribuidas, principalmente para vehículos de primer ingreso.

    Mientras continúa el debate público, el alcalde reiteró que la responsabilidad del diseño recae exclusivamente en el Gobierno central, en medio de un tema que ha generado reacciones tanto en el ámbito político como en la ciudadanía.

    Mizrachi también señaló que “ni en las tapas de alcantarilla (que están fabricando con plástico) le ponemos nuestro nombre o logo”, al ser cuestionado por ciudadanos en redes sociales.

    Por el momento, las primeras 19,940 unidades que llegaron del primer lote de placas vehiculares fueron entregado al Municipio de Panamá para los automóviles de primer ingreso (ventas en agencias).

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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