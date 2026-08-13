Médico es condenado a 15 años de prisión por violación agravada en La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El hecho ocurrió cuando el condenado se desempeñaba como médico en el cuarto de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano. Además de los 15 años de prisión, el tribunal ordenó su inhabilitación para ejercer la profesión médica durante cinco años, una vez cumplida la pena principal.

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada, tras ser declarado responsable de un hecho ocurrido el 4 de marzo de 2025 en el Hospital Regional Nicolás A. Solano, en La Chorrera, Panamá Oeste, informó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

La condena del galeno fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral mediante la sentencia N° 103-2026, cuya lectura se realizó este 11 de agosto de 2026. Como pena accesoria, el tribunal también ordenó la inhabilitación para ejercer la profesión de médico durante cinco años, una vez cumplida la pena principal.

El Ministerio Público informó que el juicio oral se desarrolló los días 22, 23, 27 y 28 de julio de 2026. Durante el proceso, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la Fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral emitió de manera unánime un veredicto de culpabilidad.

El caso se remonta a marzo de 2025

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 4 de marzo de 2025, cuando el hoy condenado, quien se desempeñaba como médico, atendía a una paciente de 22 años en el cuarto de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano del Ministerio de Salud (Minsa).

El caso fue conocido públicamente el 5 de marzo de 2025, cuando el Ministerio Público informó que había iniciado una investigación por la presunta comisión del delito de violación agravada contra una paciente en ese centro hospitalario.

Un día después, el 6 de marzo, la Policía Nacional confirmó la aprehensión del médico durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en Nuevo Arraiján.

Inicialmente, un juez de garantías le impuso la medida cautelar de depósito domiciliario y la suspensión del ejercicio de la medicina. Sin embargo, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó posteriormente esa medida y ordenó su detención provisional, al considerar la gravedad del hecho y los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

El caso también generó atención en abril de 2025, cuando el Ministerio de la Mujer informó que tenía registros de denuncias contra el médico en el Centro de Atención Integral de Panamá Oeste.

Según los registros de este centro, el médico del Hospital Nicolás A. Solano había sido denunciado en 2012 y 2017 por presuntas agresiones sexuales similares contra pacientes mujeres en otros hospitales del país. Incluso, fue destituido del Hospital San Miguel Arcángel, ubicado en el distrito de San Miguelito, por hechos relacionados con estas denuncias.

Con la sentencia de 15 años de prisión, el proceso culminó con la declaración de responsabilidad penal del médico por el hecho ocurrido en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.