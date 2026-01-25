Médico es imputado por homicidio culposo tras muerte de paciente en Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La imputación fue presentada por la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad durante una audiencia ante el Tribunal de Garantías.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la imputación de cargos contra un médico por el delito de homicidio culposo, por un hecho ocurrido en el Hospital Nicolás A. Solano, en perjuicio de un hombre de 33 años.

La imputación fue presentada por la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad durante una audiencia ante el Tribunal de Garantías, que además legalizó la aprehensión y ordenó como medidas cautelares el reporte periódico los días 2 de cada mes y el impedimento de salida del país.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró entre el 20 y el 21 de febrero de 2021, cuando el paciente ingresó al centro hospitalario con un fuerte dolor abdominal y, tras ser sometido a una intervención quirúrgica, falleció presuntamente a causa de una negligencia médica.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la imputación, los cuales fueron valorados por el juez para admitir el proceso penal contra el profesional de la salud.

Las partes también acordaron derivar el caso al Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, un mecanismo que forma parte del sistema de justicia y que busca ofrecer una salida pacífica a los procesos penales mediante la mediación entre los involucrados.

Este procedimiento permite a las partes explorar acuerdos que contribuyan a la reparación del daño, sin que ello implique la suspensión automática de las responsabilidades legales.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que así lo ameriten, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

El caso continúa bajo seguimiento del Ministerio Público mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Por su parte, el Hospital Nicolás A. Solano informó, a través de un comunicado de prensa, que el médico, al momento de su detención, ya no formaba parte de su personal y aclaró que durante ese año solo laboró por turnos en la institución.

En el comunicado, el centro hospitalario reiteró su compromiso con la ética profesional, la calidad en la atención médica y el cumplimiento de los protocolos y normas legales vigentes, y subrayó su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de los pacientes.