Médico panameño lidera técnica innovadora para tratar vasoespasmo cerebral en Israel

Un avance significativo en la neurología vascular intervencionista está siendo liderado por el médico panameño José Domingo De Obaldía, oriundo de la provincia de Chiriquí, desde el Hospital Rabin Medical Center – Beilinson, en Israel.

De Obaldía, becario del Programa de especialidades médicas prioritarias de Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a un equipo internacional, ha logrado redefinir el uso del dispositivo Comaneci, logrando revertir con una eficacia del 92.7% el vasoespasmo cerebral distal, una complicación mortal que afecta a pacientes tras la ruptura de un aneurisma.

El aporte del especialista, que también investiga neurología vascular, Alzheimer y derrames cerebrales en adultos jóvenes menores de 55 años, tiene un impacto clínico inmediato: salvar vidas de pacientes que sufren Hemorragia Subaracnoidea (HSA). Tras este tipo de sangrado, las arterias del cerebro tienden a cerrarse, lo que puede provocar infartos cerebrales masivos o la muerte. Hasta ahora, el tratamiento estándar con angioplastia de balón era riesgoso, especialmente en los segmentos distales más finos del cerebro.

Sin embargo, el Comaneci, originalmente diseñado para aneurismas de cuello ancho, demostró un nuevo uso salvavidas al aplicarlo al vasoespasmo cerebral tardío.

“El dispositivo Comaneci ofrece una estructura expandible y controlable que permite mantener el flujo sanguíneo. Esto lo hace ideal para dilatar vasos con espasmo sin la agresividad del balón tradicional”, explicó De Obaldía.

El estudio, publicado como experiencia preliminar, utilizó un enfoque de “apertura mecánica híbrida”, en el que el dispositivo se introduce a través de un microcatéter hasta las zonas más lejanas del cerebro. A diferencia del balón, que ocluye la arteria, el Comaneci se expande suavemente mientras se administran medicamentos vasodilatadores.

La investigación retrospectiva incluyó 94 vasos sanguíneos de 14 pacientes críticos y demostró que la técnica es factible, segura y efectiva. La resolución del vasoespasmo se logró en un 92.7% de los vasos tratados, sin complicaciones permanentes ni perforaciones vasculares. Más de la mitad de los pacientes, 51.5%, logró un resultado funcional favorable a los seis meses, un dato que evidencia la relevancia clínica de la innovación.

El médico panameño es becario del Programa de especialidades y subespecialidades médicas en áreas prioritarias del sector salud de la Senacyt.

“Aprendimos que, aunque el dispositivo preserva el flujo, la monitorización constante es fundamental. La seguridad del paciente siempre fue nuestra prioridad”, subrayó.

Entre las ventajas del Comaneci destacan que permite tratar arterias distales donde la angioplastia con balón resulta peligrosa; mantiene el flujo sanguíneo durante el procedimiento; presenta una eficacia comprobada del 92.7% en la resolución del vasoespasmo; ofrece expansión gradual y controlada evitando daños arteriales; combina dilatación mecánica con fármacos vasodilatadores; presenta alta seguridad, sin perforaciones ni complicaciones a largo plazo; y se perfila como un estándar para casos complejos.

De Obaldía inició su residencia en neurología e investigación clínica en el Hospital Beilinson de Petaj Tikvah, Israel, y actualmente se dedica a la neurología vascular intervencionista, un área de vanguardia que combina procedimientos mínimamente invasivos con el conocimiento neurológico para tratar condiciones cerebrales complejas.

El estudio, titulado “Desafiando los límites de la angioplastia: Dispositivo Comaneci para el vasospasmo distal después de la hemorragia subaracnoidea”, se realizó en colaboración con expertos internacionales como Chen Meir Kadosh, Michael Findler, Ran Brauner y otros.

Los hallazgos no solo ofrecen una alternativa más segura a la angioplastia con balón, sino que abren la posibilidad de implementar esta técnica en Panamá, mejorando la atención y los resultados neurológicos de pacientes críticos.