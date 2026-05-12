Médicos residentes del Hospital Santo Tomás denuncian atrasos de hasta ocho meses en pago

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los médicos remitieron una carta al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en la que denuncian una mora de entre seis y ocho meses en el pago de turnos extraordinarios, que afecta a 23 médicos residentes. El Ministerio de Salud realiza gestiones para realizar los pagos.

La Asociación de Médicos Residentes, Internos y Externos del Hospital Santo Tomás (Amriehst) denunció atrasos en el pago de turnos extraordinarios correspondientes a médicos residentes, profesionales de la medicina ya graduados y titulados que realizan estudios de especialidad o subespecialidad bajo la administración del Ministerio de Salud (Minsa).

La asociación médica envió el pasado 5 de mayo una carta al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en la que señala que la institución mantiene una mora de entre seis y ocho meses, situación que afecta a 23 médicos residentes.

En la misiva, firmada por el presidente de Amriehst, Fernando Pérez, se indica que previamente se realizaron gestiones ante la Coordinación de Docencia del hospital y la Dirección de Recursos Humanos del Minsa, incluyendo una nota formal remitida el 14 de abril de 2026, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta ni se hayan concretado los pagos. Por ello, la organización decidió elevar la denuncia directamente a las autoridades ministeriales.

El pasado 29 de abril, el viceministro de Salud, Manuel A. Zambrano, explicó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el Minsa había presentado tres traslados de partida por $18,425,073.00, destinados a servicios como limpieza, mejoras de infraestructura sanitaria y rehabilitación de pozos, entre otros rubros. En ese contexto, advirtió que posteriormente sería necesario gestionar un traslado adicional para cubrir el pago de médicos residentes.

Señaló además que el Minsa no cuenta actualmente con una partida exclusiva para este grupo, por lo que se requeriría una asignación específica para honrar los pagos pendientes.

En octubre de 2025, Zambrano también había solicitado un traslado de partida por $3,121,985.00 para el pago de turnos extraordinarios al personal médico, técnico y administrativo en distintas instalaciones del Minsa, incluyendo regiones como Darién, Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como hospitales como el Aquilino Tejeira, Nicolás A. Solano y San Miguel Arcángel.

La formación médica inicia en las aulas y se consolida en los hospitales. El internado se realiza para obtener la idoneidad y posteriormente el médico puede optar por especializarse. Foto/Elysée Fernández

Situación similar en la CSS con los médicos

La situación de los médicos internos y residentes no se limita al Hospital Santo Tomás. Hace un mes, miembros de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) sostuvieron una reunión con autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) para abordar retrasos en el pago de turnos extraordinarios y la retención de planillas, un problema que afecta a médicos en formación en todo el país.

Lea también: Médicos sin pago y residencias que se reducen: la dura realidad de especializarse

En esa ocasión, Fenameri denunció que los turnos extraordinarios son retenidos en distintas instancias administrativas, especialmente en las secretarías de las unidades ejecutoras. Cuando los documentos llegan fuera del plazo establecido al departamento de Recursos Humanos en Clayton, el sistema los rechaza automáticamente si superan los primeros diez días hábiles, lo que provoca nuevos retrasos en los pagos.

En atención a esta situación, representantes de Fenameri y de la CSS acordaron iniciar una revisión detallada de las planillas devueltas o retenidas, a fin de verificar las fechas de entrega y proceder con los pagos correspondientes a aquellas que cumplieron con los plazos establecidos.