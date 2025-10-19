Panamá, 19 de octubre del 2025

    Formación en medicina

    Médicos internos reclaman: ‘Nos dejan afuera mientras la población sufre’

    Aleida Samaniego C.

    Los 203 médicos graduados que esperan completar su formación enviaron a este medio un mensaje en el que expresan su preocupación por la falta de plazas disponibles. “No pedimos privilegios, pedimos ejercer lo que tanto hemos estudiado y servir a la población”, señalan, reflejando la incertidumbre y la ansiedad que viven mientras esperan integrarse al sistema de salud.

    Destacan que cada vacante sin ocupar representa un médico menos en los pasillos, una mano menos en los turnos y una mente menos en decisiones que salvan vidas. Resaltan que el internado no es solo una etapa académica, sino el puente entre la teoría y la práctica profesional, donde se enfrentan al dolor, al miedo y también a la gratitud de los pacientes.

    Los internos hacen un llamado a las autoridades para que no se dejen vacías estas 203 plazas, recordando que cada uno de ellos es esencial para un sistema de salud que enfrenta sobrecarga y una demanda creciente de atención de calidad. “Detrás de cada número hay un rostro, una historia y un sueño… y un país que necesita más batas blancas en acción”, concluyen en su mensaje.

    Este grupo de médicos tiene previsto marchar mañana 20 de octubre desde la Plaza 5 de Mayo hasta el Ministerio de Salud (Minsa), donde tendrán una reunión para abordar la falta de plazas para internados.

    En Panamá, cada año hay más graduados de medicina que plazas para internados. Elysée Fernández

    La meritocracia: clave en el proceso

    Los estudiantes graduandos de la Promoción MED-19 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá alzan su voz para exigir que se respete la meritocracia en el proceso del “Viva Voz” 2025, luego de que se evidenciara un déficit de 203 plazas de internado médico.

    En un comunicado oficial, los estudiantes recordaron que la legislación panameña y el Decreto Ejecutivo No. 62 del 27 de junio de 2024 —que modifica el Decreto Ejecutivo 312 de 2016— establece que solo se deben realizar dos actos de Viva Voz anuales. Además, la adjudicación de plazas debe respetar el orden decreciente de puntaje obtenido en el Examen de Certificación Básica en Medicina, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de quienes han estudiado durante seis años de carrera.

    “El modelo de Viva Voz se basa en la meritocracia. La persona con el mayor puntaje debe tener la posibilidad de escoger primero su plaza como reconocimiento a su esfuerzo y preparación constante”, señala el comunicado.

    Los estudiantes enfatizan que abrir un “Viva Voz” extraordinario para el periodo 2026 vulnera sus derechos y afecta la planificación establecida, al quitar plazas ya asignadas y alterar el proceso meritocrático que garantiza igualdad de oportunidades.

    La Promoción MED-19 también propone que los entes nacionales de salud aseguren el presupuesto necesario para que los hospitales cuenten con el número adecuado de internos, garantizando que la atención médica a la población no se vea comprometida y evitando que se repitan situaciones como la actual.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

