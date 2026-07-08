Panamá, 08 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 08 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FORMACIÓN MÉDICA

    Médicos internos y residentes denuncian pagos incompletos y atrasos salariales

    La Fenameri denunció atrasos en pagos, turnos extraordinarios adeudados y otras irregularidades que, asegura, afectan a quienes sostienen buena parte de la atención en el sistema público de salud.

    Aleida Samaniego C.
    Médicos internos y residentes denuncian pagos incompletos y atrasos salariales
    Médicos internos y residentes reclaman pagos pendientes y mejores condiciones para desarrollar su labor. Foto/iStock

    La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) denunció que miles de médicos en formación continúan enfrentando pagos atrasados, turnos extraordinarios adeudados, bonos de productividad pendientes, cambios de categoría sin resolver y otros incumplimientos administrativos, pese a desempeñar un papel clave en la atención de pacientes en el sistema público de salud.

    +info

    Examen de certificación en medicina: así cambiaron los resultados de aprobaciónExamen de certificación en medicina: solo 11.31% aprobó para ingresar al internado

    En un pronunciamiento público, el gremio sostuvo que los médicos internos y residentes han constituido “una parte fundamental del sistema de salud” durante años, al asumir jornadas extenuantes, guardias prolongadas y sacrificios personales y familiares, muchas veces en condiciones que calificó de indignas.

    “Hoy alzamos la voz porque ya no podemos seguir normalizando lo inaceptable”, expresó la organización al referirse a las condiciones que, asegura, enfrentan los médicos en formación.

    Según Fenameri, además de los atrasos en el pago de salarios y turnos extraordinarios, persisten sobresueldos sin cancelar, bonos de productividad pendientes y trámites administrativos sin resolver, situaciones que, afirma, afectan la estabilidad económica de los profesionales y de sus familias.

    El gremio también llamó la atención sobre las condiciones en las que laboran quienes son asignados a áreas de difícil acceso. Indicó que muchos deben asumir gastos personales para cumplir con sus funciones, afrontar deficiencias logísticas y participar en traslados de pacientes sin contar, en algunos casos, con las condiciones de bioseguridad y el respaldo institucional que consideran necesarios.

    “No pedimos privilegios. Exigimos respeto. Exigimos condiciones dignas”, señaló Fenameri al instar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro Social (CSS) a cumplir los compromisos adquiridos con los médicos internos y residentes.

    La organización sostuvo que, pese a las dificultades, los médicos en formación han mantenido como prioridad la atención de los pacientes. Sin embargo, advirtió que un sistema de salud no puede fortalecerse mientras persistan incumplimientos con quienes contribuyen a su funcionamiento diario.

    Finalmente, Fenameri exhortó a los médicos internos y residentes del país a denunciar las irregularidades que enfrenten en sus respectivas unidades ejecutoras. Según indicó, continuará documentando estos casos y presentándolos ante las autoridades competentes hasta que se garantice el respeto de sus derechos.

    El tema también fue abordado ayer en el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada independiente Janine Prado, quien afirmó que más de 49 médicos internos desplazados a las provincias de Veraguas y Chiriquí desde abril continúan laborando sin haber podido firmar sus contratos, lo que les impide recibir sus remuneraciones.

    Los médicos internos y residentes mantienen su llamado a que las autoridades atiendan los reclamos relacionados con pagos, contratos y condiciones de trabajo. Mientras esperan respuestas, aseguran que continuarán cumpliendo con la atención de los pacientes en las distintas regiones del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 13:00 La confianza también se gobierna Leer más
    • 12:21 Bloqueo en la desembocadura del río San San mantiene inundadas fincas y comunidades de Changuinola, según productor Leer más
    • 12:07 Contraloría presenta denuncias penales contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa Leer más
    • 11:44 Los Rabanes tienen plazo hasta este miércoles para responder demanda de Gringo Man por $110 millones Leer más
    • 11:40 ¿Quién es François Letexier? El polémico árbitro del Argentina vs. Egipto Leer más
    • 11:34 Examen de certificación en medicina: así cambiaron los resultados de aprobación Leer más
    • 05:05 Canal de Panamá acumula 9,568 tránsitos de alto calado hasta junio Leer más
    • 05:04 Valter Lavítola, sospechoso de atentar con explosivos contra periodista de investigación en Roma Leer más
    • 05:04 Sabrina Sin Censura: sequía democrática Leer más
    • 05:02 El Árabe Unido y Plaza Amador darán inicio el Torneo Apertura 2026 de la LPF Leer más