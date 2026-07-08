Médicos internos y residentes denuncian pagos incompletos y atrasos salariales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fenameri denunció atrasos en pagos, turnos extraordinarios adeudados y otras irregularidades que, asegura, afectan a quienes sostienen buena parte de la atención en el sistema público de salud.

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) denunció que miles de médicos en formación continúan enfrentando pagos atrasados, turnos extraordinarios adeudados, bonos de productividad pendientes, cambios de categoría sin resolver y otros incumplimientos administrativos, pese a desempeñar un papel clave en la atención de pacientes en el sistema público de salud.

En un pronunciamiento público, el gremio sostuvo que los médicos internos y residentes han constituido “una parte fundamental del sistema de salud” durante años, al asumir jornadas extenuantes, guardias prolongadas y sacrificios personales y familiares, muchas veces en condiciones que calificó de indignas.

“Hoy alzamos la voz porque ya no podemos seguir normalizando lo inaceptable”, expresó la organización al referirse a las condiciones que, asegura, enfrentan los médicos en formación.

Según Fenameri, además de los atrasos en el pago de salarios y turnos extraordinarios, persisten sobresueldos sin cancelar, bonos de productividad pendientes y trámites administrativos sin resolver, situaciones que, afirma, afectan la estabilidad económica de los profesionales y de sus familias.

El gremio también llamó la atención sobre las condiciones en las que laboran quienes son asignados a áreas de difícil acceso. Indicó que muchos deben asumir gastos personales para cumplir con sus funciones, afrontar deficiencias logísticas y participar en traslados de pacientes sin contar, en algunos casos, con las condiciones de bioseguridad y el respaldo institucional que consideran necesarios.

“No pedimos privilegios. Exigimos respeto. Exigimos condiciones dignas”, señaló Fenameri al instar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro Social (CSS) a cumplir los compromisos adquiridos con los médicos internos y residentes.

La organización sostuvo que, pese a las dificultades, los médicos en formación han mantenido como prioridad la atención de los pacientes. Sin embargo, advirtió que un sistema de salud no puede fortalecerse mientras persistan incumplimientos con quienes contribuyen a su funcionamiento diario.

Finalmente, Fenameri exhortó a los médicos internos y residentes del país a denunciar las irregularidades que enfrenten en sus respectivas unidades ejecutoras. Según indicó, continuará documentando estos casos y presentándolos ante las autoridades competentes hasta que se garantice el respeto de sus derechos.

El tema también fue abordado ayer en el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada independiente Janine Prado, quien afirmó que más de 49 médicos internos desplazados a las provincias de Veraguas y Chiriquí desde abril continúan laborando sin haber podido firmar sus contratos, lo que les impide recibir sus remuneraciones.

Los médicos internos y residentes mantienen su llamado a que las autoridades atiendan los reclamos relacionados con pagos, contratos y condiciones de trabajo. Mientras esperan respuestas, aseguran que continuarán cumpliendo con la atención de los pacientes en las distintas regiones del país.