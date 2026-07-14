Médicos internos y residentes mantienen protestas; CSS y Minsa anuncian pagos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fenameri mantendrá las medidas de presión hasta que la CSS y el Minsa entreguen un compromiso escrito con fechas de pago de las prestaciones pendientes.

Los médicos residentes e internos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa) mantendrán la jornada escalonada de medidas de presión hasta que las autoridades les entreguen, por escrito y con una fecha definida, el compromiso de pago de todas las prestaciones laborales que, según aseguran, permanecen pendientes.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri), Nicolás García, quien afirmó que el gremio no levantará las acciones mientras no exista un documento formal que garantice el pago de los turnos extraordinarios, los bonos de productividad, los cambios de categoría, las quincenas pendientes y los retroactivos.

“No estamos exigiendo nada que no hayamos trabajado”, expresó García.

El dirigente señaló que el comunicado emitido por la CSS únicamente contempla pagos correspondientes a obligaciones de 2022, 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, sostuvo que durante más de la mitad de 2026 no se ha pagado ningún turno extraordinario.

La decisión de mantener las medidas de presión surge luego de que la CSS anunciara que, a partir de ayer y durante los próximos días, desembolsará $1,264,830 en concepto de turnos extraordinarios y bonos adeudados a médicos internos y residentes.

Los médicos internos y residentes mantienen sus protestas para exigir al Ministerio de Salud y la CSS el pago de los salarios adeudados.



Fotos y videos: Cortesíahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/jmPfrKTFsC — La Prensa Panamá (@prensacom) July 14, 2026

Mientras tanto, en los predios de la Ciudad de la Salud, donde se concentraron decenas de médicos, los manifestantes corearon consignas como “Turno trabajado, turno pagado”, “No más promesas, queremos soluciones” y “No exigimos nada que no hayamos trabajado”, en reclamo del pago de las prestaciones pendientes.

Durante la protesta, algunos de los médicos participantes aseguraron que alrededor de 500 médicos internos y residentes continúan afectados por la falta de pagos. Según indicaron, el monto adeudado ronda los $5,000 por médico, por lo que la deuda supera los $2.5 millones.

CSS atribuye retrasos a trámites administrativos

De acuerdo con la CSS, los pagos que comenzarán a ejecutarse corresponden a obligaciones de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales se originaron antes de la actual administración y permanecían pendientes debido a la falta de documentación, la entrega tardía de expedientes o la ausencia de validaciones necesarias para completar los trámites.

La institución informó que, además de estos desembolsos, ya pagó $1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como salarios de vigencias expiradas.

También indicó que ha completado más del 80% de las actualizaciones relacionadas con los cambios de categoría y ha pagado los retroactivos correspondientes.

Para atender los casos pendientes, la CSS conformó una comisión integrada por la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, el Departamento Nacional de Docencia e Investigación y Fenameri, la cual revisó los expedientes de forma individual para determinar los montos adeudados.

La entidad sostuvo que las demoras no obedecieron a la falta de recursos económicos ni de voluntad de pago, sino a que numerosas planillas de turnos, certificaciones y otros documentos fueron presentados fuera de los plazos establecidos, llegaron incompletos o no fueron validados oportunamente por los médicos residentes e internos y por los jefes de servicio responsables de certificar la información.

Incluso, añadió que hasta hace pocos días seguía recibiendo planillas correspondientes al último trimestre de 2025 y al primer trimestre de 2026, lo que, según la institución, evidencia que aún persisten incumplimientos en los procedimientos administrativos establecidos.

Minsa anuncia pagos en agosto y septiembre

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el próximo 15 de agosto se realizará el pago de las sumas adeudadas a los médicos internos de los hospitales bajo su paraguas, incluidos los sobresueldos del 40% correspondientes a quienes laboran en áreas de difícil acceso.

Agregó que las bonificaciones pendientes serán canceladas durante el mes de septiembre.

El titular de Salud explicó que estas obligaciones corresponden a deudas acumuladas de administraciones anteriores y que el Minsa desarrolla un plan para atenderlas de manera progresiva.

Asimismo, indicó que se mantiene una mesa técnica para revisar, caso por caso, los turnos pendientes de pago y conciliar la información con los gremios médicos, con el objetivo de agilizar la resolución de estos casos.

Pese a los anuncios realizados por la CSS y el Minsa, García reiteró que Fenameri mantendrá la jornada escalonada de medidas de presión hasta recibir un documento oficial que establezca fechas concretas para el pago de todas las prestaciones pendientes.

Como parte de estas acciones, los médicos tienen previsto suspender los turnos extraordinarios a partir del 16 de julio, luego de las protestas realizadas entre el 13 y el 15 de julio en los predios de distintos hospitales