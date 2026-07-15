Médicos internos y residentes suspenden protestas tras acuerdo con CSS y Minsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fenameri suspendió las medidas de presión tras acuerdos con la CSS y el Minsa para el pago de prestaciones adeudadas, pero advirtió que seguirá vigilando el cumplimiento de los compromisos.

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri) suspendió las medidas escalonadas de presión que mantenía en los hospitales públicos del país, luego de alcanzar acuerdos con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) para el pago de prestaciones adeudadas.

El presidente de la organización, Nicolás García, explicó que la decisión se tomó tras las reuniones sostenidas con ambas instituciones y los compromisos asumidos por las autoridades para iniciar los pagos dentro de los plazos acordados.

“La decisión responde a los avances obtenidos en las mesas de trabajo y al compromiso formal de iniciar los pagos en los tiempos establecidos”, señaló.

No obstante, García dejó claro que la suspensión de las medidas no significa el fin de las reclamaciones del gremio.

“Esta lucha no termina aquí. Continuaremos trabajando con la misma firmeza y responsabilidad hasta que cada médico residente e interno reciba la totalidad de las prestaciones que le corresponden”, afirmó.

El dirigente indicó que la Fenameri dará seguimiento permanente al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y aseguró que se mantendrá vigilante para verificar que los pagos se realicen conforme a lo pactado. Además, advirtió que denunciará cualquier incumplimiento por parte de las autoridades.

Asimismo, hizo un llamado a los médicos residentes e internos que aún enfrentan problemas relacionados con pagos, prestaciones o condiciones laborales a acercarse a la federación para recibir orientación y representación.

“Estamos para escucharlos, orientarlos y representarlos. Esa es la razón de ser de esta organización”, expresó.

Las medidas escalonadas de presión comenzaron el lunes 13 de julio, en reclamo por el pago de turnos extraordinarios, bonos de productividad, cambios de categoría, quincenas pendientes y retroactivos.

Compromiso de pago

Tras dos días de protestas y reuniones con las autoridades, la Fenameri decidió suspenderlas el martes 14 de julio, luego de que la CSS y el Minsa se comprometieran a cumplir con los desembolsos pendientes dentro de los plazos establecidos.

Por su parte, la CSS informó que continúa con el pago de turnos extraordinarios y bonos adeudados a médicos residentes e internos, en cumplimiento de los compromisos asumidos con este personal de salud.

La entidad indicó que los desembolsos se realizan mediante acreditaciones bancarias y emisión de cheques, e invitó a los médicos a verificar el estado de sus pagos a través de la plataforma habilitada por la institución, utilizando su número de cédula. Además, aseguró que continuará honrando las obligaciones adquiridas con su recurso humano, “con estricto apego a la normativa vigente y bajo criterios de responsabilidad, transparencia y eficiencia”.

En tanto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el próximo 15 de agosto se realizará el pago de las sumas adeudadas a los médicos internos de los hospitales del Minsa, incluidos los sobresueldos del 40 % correspondientes a quienes laboran en áreas de difícil acceso.

Médicos residentes e internos durante la jornada de protesta realizada en la Ciudad de la Salud, el lunes 13 de julio. Foto/Cortesía

El titular de Salud agregó que las bonificaciones pendientes serán canceladas durante el mes de septiembre.

Aunque las medidas de presión fueron suspendidas, García reiteró que la Fenameri mantendrá un seguimiento permanente a los compromisos asumidos por la CSS y el Minsa y advirtió que continuará defendiendo los derechos de los médicos residentes e internos hasta que se haga efectivo el pago de todas las prestaciones adeudadas.