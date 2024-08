Médicos jefes de servicios de la CSS renuncian a su cargo tras condena a neonatólogo

Escuchar audio noticia

Tras la condena de 60 meses de prisión al médico neonatólogo Iván Sierra Robles por la muerte de varios bebés en la sala de Neonatología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) en junio de 2013, debido al uso de heparina con alcohol bencílico, los médicos jefes de servicios de diversas instituciones están presentando sus cartas de renuncia.

Los galenos señalan en sus cartas que la decisión de poner sus puestos a disposición o renunciar al cargo obedece a que el mismo representa un riesgo para su integridad, honor y libre ejercicio de la profesión médica, debido a que la gestión actual los hace responsables de situaciones que escapan a su control y responsabilidades.

Entre los galenos que han puesto su cargo a disposición se encuentra Ricardo Sandoval, jefe del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, quien envió una carta al subdirector médico, Alberto Mattatal, informando que pone su cargo a disposición.

En la misiva, con fecha del 21 de agosto, Sandoval expresó su solidaridad con su colega Sierra Robles “ante el nefasto antecedente y su injusta condena, que deja en evidencia la falta de procesos coherentes para ejercer esta posición de jefatura de manera segura y diligente”.

Sandoval indicó que no cuentan con el respaldo jurídico de la CSS para garantizar el ejercicio y dilucidar efectivamente el alcance de la responsabilidad que conlleva una jefatura de servicio.

La situación no se limita al Complejo Hospitalario, pues La Prensa tuvo acceso a una carta en la que la jefa del Servicio de Paidopsiquiatría del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, Irina Caballero, renunció al cargo que desempeñaba desde hace varios años en solidaridad con el caso del colega y maestro Sierra Robles.

La médica planteó que, a pesar de los años de dedicación de Sierra Robles a los pacientes, ha sido afectado y condenado por acusaciones de un hecho que no es su responsabilidad, sin el apoyo de la institución a la cual se debe.

El Colegio Médico de Panamá, junto con la Asociación Médica Nacional y diversas asociaciones, manifestó el martes 20 de agosto su preocupación y solidaridad con el médico neonatólogo Sierra Robles.

Los gremios médicos resaltaron que, si bien comparten el dolor de las familias afectadas, es esencial garantizar un juicio justo que considere todas las circunstancias y responsabilidades de los involucrados.

La comunidad médica del país advirtió sobre el peligroso precedente que esta condena podría establecer, afectando la confianza y el desempeño de aquellos que ocupan cargos de jefatura en el sistema de salud.

Además, los médicos, a través de un comunicado, hacen un llamado urgente a las autoridades judiciales y a la sociedad para reflexionar sobre las implicaciones de este caso, instando a que se adopten medidas que permitan a los profesionales de la salud ejercer su labor sin el temor de ser injustamente penalizados por errores sistémicos.

En las redes sociales, varios médicos han mostrado su respaldo al neonatólogo Sierra Robles. Por ejemplo, el infectólogo y pediatra Xavier Sáez-Llorens indicó que “este fallo condenatorio es una aberración jurídica, por donde se analice. Nadie en la unidad de neonatología podía saber ni sospechar que la alimentación parenteral había sido mal preparada”.

Añadió que el propio galeno fue el primero en pensar en esa posibilidad y ordenó suspender su administración a otros bebés prematuros.

Por su parte, el cardiólogo Daniel Pichel indicó que conoce a Sierra desde que era residente de pediatría en la CSS. Siempre ha sido un profesional estudioso, responsable, trabajador y ejemplarmente humano con sus pacientes.

Pichel coincidió con Sáez-Llorens en que Sierra fue quien se dio cuenta de lo que podría estar ocurriendo, evitando así más muertes.

Conozco al Dr. Ivan Sierra desde que era residente de pediatría en la CSS.

Siempre ha sido un profesional estudioso, responsable, trabajador y ejemplarmente humano para con sus pacientes.

Mientras tanto, la investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) Sandra López Vergès, expresó que el tema no es fácil y que, por ello, se debe realizar una investigación completa con expertos. Es importante sancionar cuando haya mala praxis, pero si no se cuenta con toda la información de expertos, no se debe juzgar. En este caso, el médico podría ser el chivo expiatorio de todo un sistema.

La comunidad médica está solicitando al órgano judicial que el proceso sea revisado, pues consideran que hay inconsistencias en la investigación. Además, las razones científicas de la causa de la muerte de los niños no han sido explicadas y no se pueden atribuir a la heparina, un medicamento de uso común tanto en hospitales públicos como privados.

Sierra Robles, en una conferencia de prensa realizada el 20 agosto en el Ateneo de Ciencias y Artes, explicó a los medios que no se logró confirmar que la heparina con alcohol bencílico haya sido el tóxico, ya que en la literatura se indica que para ser el tóxico, la dosis debería haber sido 10 veces mayor a la encontrada en los análisis.