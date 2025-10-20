Médicos que se quedaron sin plaza para su internado se reúnen con autoridades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de 203 médicos recién graduados marcharon este lunes hacia el Ministerio de Salud (Minsa) para exigir una solución ante la falta de plazas disponibles para realizar su internado, un requisito fundamental para obtener la idoneidad y ejercer la medicina en el país. En la institución fueron recibidos por representantes de la Comisión de Docencia del Minsa.

Los futuros profesionales de la salud denunciaron que el pasado 8 de octubre fueron notificados de que solo se habilitaron 248 plazas para el internado médico, pese a que 451 aspirantes participaron en el proceso conocido como Viva Voz. Esto dejó a más de 200 médicos sin la posibilidad de continuar su formación, no por falta de mérito, sino por una clara “escasez de cupos disponibles”.

La situación ha generado preocupación e incertidumbre entre los graduados, quienes aseguran que sin esta etapa práctica no pueden incorporarse al sistema de salud panameño. El pasado 14 de octubre, los médicos afectados acudieron al pleno de la Asamblea Nacional para visibilizar su situación y solicitar el respaldo de los diputados.

En un mensaje enviado a este medio, los médicos expresaron: “No pedimos privilegios, pedimos ejercer lo que tanto hemos estudiado y servir a la población”, reflejando la ansiedad que viven mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Los manifestantes recalcaron que cada plaza sin ocupar representa una oportunidad perdida para fortalecer un sistema de salud ya sobrecargado. “Cada vacante es un médico menos en los pasillos, una mano menos en los turnos y una mente menos en decisiones que salvan vidas”, señalaron.

Asimismo, subrayaron que el internado no es solo un requisito académico, sino el puente entre la teoría y la práctica médica, donde enfrentan el dolor, el miedo y la gratitud de los pacientes.

Con un llamado firme al Minsa, los 203 médicos insisten en que no se dejen vacías las plazas necesarias para completar su formación. “Detrás de cada número hay un rostro, una historia y un sueño… y un país que necesita más batas blancas en acción”, concluyeron.