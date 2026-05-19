Médicos residentes del Santo Tomás podrían recibir pagos atrasados este mes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades de Salud atribuyen la demora a problemas administrativos y falta de asignación presupuestaria exclusiva para este grupo.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, informó que durante el transcurso de este mes podrían confeccionarse las planillas correspondientes para hacer efectivos los pagos adeudados a 23 médicos residentes del Hospital Santo Tomás, quienes mantienen retrasos de entre seis y ocho meses en el cobro de turnos extraordinarios.

Durante una comparecencia en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional, Zambrano subrayó que el Ministerio de Salud (Minsa) ya identificó los turnos pendientes; sin embargo, explicó que parte de la demora ha estado relacionada con problemas administrativos en la confección y tramitación de la documentación necesaria para procesar los pagos.

“Ya hemos determinado los turnos, pero quiero agregar que el problema que también ha habido aquí ha sido en la confección de la documentación para el cobro de estos turnos”, manifestó el viceministro.

Añadió que, según información suministrada por la Dirección de Finanzas, los documentos pendientes ya están siendo recibidos, por lo que se espera avanzar con la elaboración de las planillas para cancelar los montos adeudados.

La situación fue denunciada por la Asociación de Médicos Residentes, Internos y Externos del Hospital Santo Tomás (Amriehst), que señaló que 23 médicos residentes continúan afectados por atrasos de entre seis y ocho meses en el pago de turnos extraordinarios.

En una carta enviada el pasado 5 de mayo al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, la asociación médica indicó que previamente realizaron gestiones ante la Coordinación de Docencia del hospital y la Dirección de Recursos Humanos del Minsa, sin obtener respuesta concreta ni solución efectiva.

El pasado 29 de abril, Zambrano también advirtió ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el Minsa necesitaría gestionar un traslado adicional de partidas para cubrir el pago de médicos residentes, debido a que actualmente no existe una asignación presupuestaria exclusiva para este grupo.

La problemática no solo afecta al Hospital Santo Tomás. Hace un mes, la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) también denunció retrasos y retención de planillas en distintas instalaciones de la Caja de Seguro Social, situación que impacta a médicos en formación en todo el país.

En atención a esta situación, representantes de Fenameri y de la CSS acordaron iniciar una revisión detallada de las planillas devueltas o retenidas, a fin de verificar las fechas de entrega y proceder con los pagos correspondientes a aquellas que cumplieron con los plazos establecidos.