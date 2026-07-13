Médicos residentes e internos evalúan suspender turnos extra desde el 16 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos iniciará protestas pacíficas del 13 al 15 de julio y advierte que suspenderá turnos extraordinarios desde el 16 de julio si no logran acuerdos con la CSS y el Minsa.

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) anunció un plan de medidas escalonadas a nivel nacional ante lo que calificó como falta de respuestas y el incumplimiento en el pago de prestaciones laborales adeudadas por parte de las autoridades de salud.

Nicolás García, presidente de la federación, explicó que las primeras acciones se desarrollarán los días 13, 14 y 15 de julio, con manifestaciones pacíficas de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en los predios de las distintas unidades ejecutoras del país.

García señaló que estas actividades se realizarán después de la jornada laboral y que los médicos mantendrán tanto sus labores regulares como las jornadas extraordinarias durante esta primera fase.

“Estas medidas escalonadas se mantendrán hasta alcanzar acuerdos reales con las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa)”, indicó la federación.

El dirigente médico explicó que, si no reciben respuestas y resultados concretos, a partir del 16 de julio los médicos residentes e internos a nivel nacional dejarán de realizar jornadas extraordinarias, aunque continuarán cumpliendo con su horario regular.

“Seguiremos cumpliendo con nuestra jornada regular con responsabilidad, ética y vocación. Nuestro compromiso es y será siempre con el bienestar de nuestros pacientes y sus familias”, señaló Fenameri.

Reclaman pagos pendientes

Entre las prestaciones laborales que reclaman los médicos se encuentran:

Turnos extraordinarios.

Salarios de jornada regular de vigencia expirada.

Bonos de productividad.

Cambios de categoría.

Retroactivos.

Sobresueldos por áreas de difícil acceso.

La federación afirmó que las medidas buscan lograr acuerdos con las autoridades y aseguró que su objetivo no es afectar la atención de los pacientes.

“Esta lucha busca fortalecer un sistema de salud digno para quienes lo sostienen día a día. Sin respeto al personal de salud, no puede existir un sistema de salud fortalecido”, expresó la organización.

La Fenameri indicó que asumirá la responsabilidad de las acciones tomadas a nivel nacional y que responderá ante cualquier situación que pueda surgir durante y después del período de medidas.

El gremio médico también envió el pasado 10 de julio una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que planteó la situación que, según señalaron, están enfrentando.

Hasta el momento, ni la CSS ni el Minsa han informado públicamente una respuesta oficial al anuncio de la federación.