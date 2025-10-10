Medio siglo de la planta potabilizadora de Chilibre, en medio de retos y un proceso de optimización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, celebra 50 años de operación. Actualmente se encuentra en proceso de optimización y modernización, una estructura hídrica que abastece de agua potable a 1.5 millones de personas entre la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Esta infraestructura fue inaugurada el 10 de octubre de 1975 y es considerada una de las obras más importantes de su época en Panamá y Centroamérica, según destacó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

“La planta de Chilibre es un símbolo nacional porque representa la seguridad hídrica del país y refleja nuestra capacidad de garantizar un recurso vital para todos”, destacó el director ejecutivo del Idaan, Rutilio Villarreal, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario.

Villarreal señaló que esta celebración también recuerda la enorme responsabilidad de mantener la planta operativa, moderna y eficiente, cumpliendo con los más altos estándares internacionales.

Tras cinco décadas de funcionamiento, el director explicó que el plan de modernización incluye mejoras estructurales y tecnológicas que asegurarán su vida útil para las futuras generaciones.

“Este esfuerzo busca consolidar a Chilibre como un pilar de la infraestructura crítica del país, porque de su buen funcionamiento dependen la salud pública, la estabilidad social y el desarrollo económico de la nación”, puntualizó.

El Idaan informó que la planta avanza en su proceso de renovación y optimización, dividido en tres fases. La primera, iniciada en octubre pasado, registra un 90% de avance e incluyó seis paradas programadas durante 2025 para modernizar las obras de toma.

La segunda fase contempla la repotenciación de la subestación eléctrica, una unidad clave para el funcionamiento de la planta. Posteriormente, la tercera fase requerirá una inversión superior a 50 millones de dólares para la renovación de los componentes hidráulicos del sistema.

En cuanto a las interrupciones del servicio, el funcionario aseguró que no hay paradas programadas para el resto del año y que los trabajos pendientes podrán ejecutarse con la planta en operación.

Además, anunció la compra de seis bombas nuevas, dos de las cuales ya están en camino y cuatro llegarán a finales de noviembre, tras ser certificadas en fábrica por personal del Idaan.

Villarreal añadió que se están reemplazando válvulas, rejillas y compuertas instaladas desde 1975 por equipos de última generación, y modernizando los sistemas hidráulicos con tecnología eléctrica avanzada.

También destacó la incorporación de tecnología de punta, entre ellas sistemas de videovigilancia monitoreados desde el Centro de Control y Monitoreo en Vía Brasil, así como sistemas de telemetría para supervisar en tiempo real la operación de las bombas, los niveles del Lago Alajuela y los tanques de almacenamiento. Además, se implementan sistemas eléctricos más confiables y seguros.

Durante el acto de aniversario participó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien resaltó los avances logrados en la cobertura de los servicios de agua, aunque reconoció que aún existen grandes necesidades en distintas regiones del país.

Boyd Galindo explicó que el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la capacidad de ejecutar proyectos prioritarios en comunidades con más de 1,500 habitantes, con el objetivo de garantizar el acceso a un recurso tan vital como el agua potable.

En el evento, el Idaan rindió un homenaje póstumo al ingeniero Federico Guardia Conte (q.e.p.d.), quien impulsó la construcción de la planta potabilizadora durante su gestión como director ejecutivo del Idaan entre 1961 y 1968.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a los exsuperintendentes de la planta, Catalina Guerra (1977-1989) y el ingeniero Rodrigo Barragán (1989-2006), además de a los trabajadores con más años de servicio en la institución.