Meduca abre desde este lunes 29 de diciembre la inscripción para las reválidas del año lectivo 2025

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que desde este lunes 29 de diciembre de 2025, inicia el período de inscripción para las reválidas dirigidas a estudiantes que reprobaron de una a tres asignaturas durante el año lectivo 2025, como parte del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE).
La matrícula se extenderá hasta el 2 de enero de 2026, mientras que las clases comenzarán el 5 de enero en los centros educativos habilitados a nivel nacional.
El Meduca también dio a conocer la lista de colegios donde se impartirán las clases de recuperación en provincias como Chiriquí, Veraguas y Panamá, incluyendo Panamá Centro, Panamá este, San Miguelito y Panamá norte.
Conoce las escuelas sede por región educativa para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), para aquellos estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de premedia y media, que no lograron completar de manera satisfactoria de una a tres asignaturas… pic.twitter.com/XkMScJ6Fta— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) December 21, 2025
Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos, y los estudiantes deberán cumplir con los reglamentos internos de cada plantel asignado.
El costo de inscripción es de $7 por asignatura, de los cuales $5 serán destinados al pago de los docentes y $2 a materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el programa.
La entidad reiteró que este proceso tiene como objetivo brindar a los estudiantes la oportunidad de regularizar su situación académica y avanzar al siguiente nivel educativo.