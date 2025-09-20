Meduca abre licitación para comprar 585 mil laptops y licencias Microsoft por $230.2 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) lanzó la licitación pública para la compra de 585,250 computadoras portátiles para docentes y estudiantes, así como la licencia de operación Microsoft M365 A3, con un precio de referencia global de $230,262,640.00.

Del total, 54,000 laptops serán destinadas a los docentes, con un precio unitario de $472.38 y un monto global de referencia de $27,294,300.

Estos equipos deberán contar con procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 16 GB, disco de 512 GB, pantalla de 14 pulgadas, bloqueo antirrobo, sellado a prueba de líquidos, capacidad para funciones de inteligencia artificial, garantía y soporte técnico a nivel nacional, entre otros requisitos solicitados por el Meduca.

En el caso de las computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, el Meduca busca adquirir 531,250 unidades con un precio unitario de referencia de $348.93 y un monto global de $198,347,500.

Entre las especificaciones técnicas solicitadas para estos equipos están: procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 8 GB, disco de 256 GB, pantalla de 14 pulgadas, conectividad LTE (con eSIM integrada), bloqueo antirrobo y batería de larga duración, con una autonomía mínima de 16 horas, entre otros detalles.

En cuanto a las licencias de Microsoft M365 A3, la entidad busca adquirir 21,000 licencias que cubrirán la totalidad de los equipos por un periodo de 4 años, con un precio unitario de $220.04 y un precio de referencia total de $4,620,840.00.

Según el pliego de condiciones publicado en el portal Panamá Compras, la licitación pública será adjudicada por renglón (tres en total). La reunión de homologación se realizará el próximo 14 de octubre, mientras que la presentación y apertura de propuestas será el 12 de noviembre.

Para el Meduca, cada computadora representa un compromiso para cerrar la brecha no solo educativa, sino también tecnológica.

El pasado jueves 18 de septiembre, en su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la licitación de estas laptops de última generación, con inteligencia artificial y capacitación para docentes. Indicó que “el Meduca está implementando un mejor acceso a internet en las escuelas, reduciendo costos en un 95 % e incorporando paneles solares”.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que la ministra de Educación, Lucy Molinar, anuncia la compra de computadoras portátiles para estudiantes y docentes. La primera vez fue mediante un convenio que firmó el Meduca con la organización estadounidense One Laptop Per Child (OLPC), que contemplaba la compra directa de 654,000 computadoras portátiles por un monto total de $241.7 millones.

Sin embargo, esta forma de adquisición no se concretó. El 14 de enero de este año, el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, indicó que no refrendaría el convenio con la fundación OLPC. Acto seguido, la ministra de Educación anunció que convocaría a una licitación pública para adquirir las computadoras portátiles.