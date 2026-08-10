Meduca activa protocolos de seguridad en escuelas tras sismo sentido en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Meduca activó los protocolos de seguridad en los centros educativos del país tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, con epicentro en Colombia y que fue sentido en varias parte del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) activó los protocolos de seguridad en los centros educativos del país tras el movimiento sísmico registrado este lunes 10 de agosto, de magnitud 7.4, cuyo epicentro fue localizado en Colombia y que fue sentido en distintas zonas de Panamá.

El Ministerio de Educación pidió a los centros educativos mantener activos sus protocolos de emergencia, verificar las condiciones de las instalaciones y evacuar de ser necesario. Además, exhortó a mantener la calma y reportar cualquier daño o riesgo.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/xh7352jI7T — La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026

Ante este escenario, el Meduca exhortó a los directores, docentes y personal administrativo a mantener activos los Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgos (PEGIR) y a verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el objetivo de garantizar el bienestar de los estudiantes y evitar situaciones de pánico.

Entre las medidas recomendadas están mantener la calma, aplicar los protocolos establecidos, revisar aulas, pasillos, escaleras y otras áreas de los planteles, además de realizar evacuaciones cuando sea necesario y mantener a los estudiantes agrupados y bajo supervisión del personal docente. Cualquier daño estructural o situación que represente un riesgo deberá ser reportado inmediatamente.

El Meduca también pidió a las comunidades educativas mantenerse atentas a las instrucciones de las autoridades competentes y consultar los canales oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP). La institución reiteró que, ante una emergencia, se debe priorizar la seguridad de los estudiantes y del personal administrativo.

Incluso en la Región Educativa de Coclé, el centro educativo Altos de la Estancia pusieron en práctica lo aprendido durante los simulacros de gestión de riesgos ante el movimiento sísmico registrado esta mañana del lunes.

Testimonios de padres de familia

El sismo se registró a las 7:34 a.m., cuando los estudiantes de colegios oficiales y particulares ya habían ingresado a clases, situación que generó preocupación entre algunos padres de familia.

Susana Hernández, preocupada por el movimiento sísmico, llamó al centro educativo particular de sus hijos, ubicado en San Miguelito. Sin embargo, los docentes le indicaron que no habían sentido el sismo, no obstante, la dirección del plantel como medida de prevención, ordenó la suspensión de las clases.

En redes sociales, algunos padres de familia solicitaron la suspensión de las clases ante la posibilidad de que se registraran réplicas. No obstante, las autoridades educativas han señalado que la comunidad educativa debe mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades competentes, como el Sinaproc.

En tanto, padres de familia de otros centros educativos reportaron que algunos estudiantes fueron enviados a sus casas, mientras que en otros casos se solicitó a los acudientes que acudieran a retirarlos como medida preventiva.

Algunos padres cuestionaron que las autoridades hayan suspendido las clases con motivo del Mundial de Fútbol y que no se adopte la misma medida ante un evento sísmico.