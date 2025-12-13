Panamá, 13 de diciembre del 2025

    |
    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Meduca anuncia capacitaciones docentes 2026 del 2 al 13 de febrero

    Aleida Samaniego C.
    El horario de las capacitaciones será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Cortesía
    El horario de las capacitaciones será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Cortesía

    El Ministerio de Educación (Meduca) informó que las capacitaciones docentes a nivel nacional se realizarán del 2 al 13 de febrero de 2026, de manera presencial, bajo el lema: “Actualización de Programas de Estudio y Transversalidad en el Aula, el Equipo Nacional de Capacitación Docente”.

    Según el Meduca, al menos 1,300 facilitadores estarán a cargo de la formación, distribuidos en las distintas regiones educativas del país. El objetivo de estas jornadas es fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes y actualizar sus conocimientos, para responder de manera efectiva al Rediseño Curricular impulsado por el ministerio.

    El Meduca exhorta a todos los educadores a inscribirse a través del portal www.educapanama.edu.pa y participar en las capacitaciones, que traerán beneficios directos a las prácticas de aula.

    Cronograma de las capacitaciones

    Semana 1 – Del 2 al 6 de febrero

    • Actualización de programas de estudio y transversalidad en el aula.

    • Planificación didáctica y proyectos interdisciplinarios.

    • Aplicación de estrategias metodológicas basadas en el rediseño curricular.

    • Experiencias exitosas de planificación didáctica semanal o quincenal y de proyectos interdisciplinarios.

    • Importancia de la evaluación auténtica en la planificación didáctica.

    Semana 2 – Del 9 al 13 de febrero

    • Educación inclusiva en proyectos interdisciplinarios.

    • Competencia socioemocional: equilibrio entre enseñanza y aprendizaje.

    • Emprendimiento y tecnología como herramientas para el desarrollo de proyectos.

    • Microclase de proyectos interdisciplinarios ajustados: análisis del antes y el después.

    El horario de las capacitaciones será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

    Con estas jornadas, el Meduca busca impulsar la actualización pedagógica de los docentes, promoviendo una educación más inclusiva, innovadora y adaptada a las necesidades del país.

    Editora sección sociedad

    Editora sección sociedad


