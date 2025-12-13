Meduca anuncia capacitaciones docentes 2026 del 2 al 13 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que las capacitaciones docentes a nivel nacional se realizarán del 2 al 13 de febrero de 2026, de manera presencial, bajo el lema: “Actualización de Programas de Estudio y Transversalidad en el Aula, el Equipo Nacional de Capacitación Docente”.

Según el Meduca, al menos 1,300 facilitadores estarán a cargo de la formación, distribuidos en las distintas regiones educativas del país. El objetivo de estas jornadas es fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes y actualizar sus conocimientos, para responder de manera efectiva al Rediseño Curricular impulsado por el ministerio.

El Meduca exhorta a todos los educadores a inscribirse a través del portal www.educapanama.edu.pa y participar en las capacitaciones, que traerán beneficios directos a las prácticas de aula.

Cronograma de las capacitaciones

Semana 1 – Del 2 al 6 de febrero

Actualización de programas de estudio y transversalidad en el aula.

Planificación didáctica y proyectos interdisciplinarios.

Aplicación de estrategias metodológicas basadas en el rediseño curricular.

Experiencias exitosas de planificación didáctica semanal o quincenal y de proyectos interdisciplinarios.

Importancia de la evaluación auténtica en la planificación didáctica.

Semana 2 – Del 9 al 13 de febrero

Educación inclusiva en proyectos interdisciplinarios.

Competencia socioemocional: equilibrio entre enseñanza y aprendizaje.

Emprendimiento y tecnología como herramientas para el desarrollo de proyectos.

Microclase de proyectos interdisciplinarios ajustados: análisis del antes y el después.

El horario de las capacitaciones será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con estas jornadas, el Meduca busca impulsar la actualización pedagógica de los docentes, promoviendo una educación más inclusiva, innovadora y adaptada a las necesidades del país.